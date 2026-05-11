Kevin Spagnolo e Simone Rugani per il “Maggio della Musica” a Napoli il 17 maggio

A Napoli il legame tra il Maggio della Musica e il Maggio dei Monumenti affonda le sue radici nel lontano 1998, quando l’associazione promotrice portava ancora il nome di “Associazione Musicale Teatro Bellini”. Oggi, con la nuova denominazione di “Associazione Musicale Maggio della Musica”, gli organizzatori propongono un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica da camera con due straordinari interpreti: Kevin Spagnolo e Simone Rugani.

I due artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio nel Novecento musicale, tra suggestioni cinematografiche, slanci lirici e atmosfere moderne.

La scrittura cameristica si accende di ritmo, colore ed eleganza. Il clarinetto di Kevin Spagnolo (al suo debutto napoletano) e il pianoforte di Simone Rugani attraversano le visioni sonore dei grandi autori del “secolo breve”,

Il concerto, che intreccia energia, raffinatezza e immaginazione, prevede un programma di assoluto rilievo, con brani di: Mario Castelnuovo-Tedesco, Vladimir Horowitz, Robert Muczynski, Nino Rota e Leonard Bernstein.

Video del brano di repertorio “Rondò alla Napolitana”

Cenni biografici:

Kevin Spagnolo nel 2018, a soli 22 anni, ha conquistato il Primo Premio al Concorso Internazionale di Musica di Ginevra. E’ stato il più giovane clarinettista di sempre a ottenere questo riconoscimento. Come solista si è esibito con oltre trenta orchestre in Italia e all’estero, tra cui la Mariinsky Theatre Orchestra, l’Orchestre de la Suisse Romande, ed altre.

Dal 2021 è regolarmente invitato a tenere masterclass e concerti in Europa, Cina, Brasile e Turchia. Insegna inoltre presso Avos Project – Scuola Internazionale di Musica a Roma.

Simone Rugani è considerato uno dei pianisti cameristi più affermati della sua generazione. Si è esibito nelle principali stagioni concertistiche italiane, tra cui Bologna Festival, gli Amici della Musica di Firenze, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ed altre.

Laureato in Matematica presso l’Università di Pisa, è docente di ruolo di musica da camera presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso.

Informazioni:

Data: 17 maggio 2026 ore 11:00

Località: Villa Pignatelli – Napoli

Prevendita: al Botteghino in Villa Pignatelli dalle 11:00

Biglietto unico euro 10:00

Info: 392 9160934 – 392 9161691

maggiodellamusica@libero.it