KEVIN HARRIS e MARILENA PARADISI live il 4 gennaio 2026 a Roma

Una caratteristica distintiva di Kevin Harris è la sua inesauribile spinta alla crescita ed all’evolversi costantemente. Il suo stile fonde in modo ormai inconfondibile musica tradizionale e contemporanea, celebrando influenze che spaziano da Thelonious Monk e Miles Davis a Bach e Scott Joplin, fino ai ritmi afro-caraibici e gospel. Il suo interesse nel combinare linguaggi diversi rende unica sia la sua musica sia le sue performance, pensate per stimolare la curiosità del pubblico. Kevin Harris è inoltre noto per la capacità di creare dialoghi musicali profondi e giocosi con i suoi compagni di palco, lasciando sempre grande spazio all’improvvisazione.

La riconosciuta capacita di mescolare stili musicali tradizionali e moderni, arti visive e media elettronici lo rendono un artista unico e straordinario

Marilena Paradisi, tra le vocalist più attive nell’ambito dell’improvvisazione, esprime un’ampia gamma stilistica che va dal jazz alla musica contemporanea. È una ricercatrice appassionata dell’uso della voce in contesti sperimentali e improvvisativi, e ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la forza espressiva e interpretativa dei suoi progetti, regolarmente apprezzati dalle principali riviste specializzate. Dal 2002 al 2024 ha pubblicato nove album da leader, collaborando con artisti di rilievo come Eliot Zigmund, Kirk Lightsey, Bob Nieske, Louis Banks, Pietro Leveratto, Renato Sellani, Dino Piana, Michiko Hirayama e Ivan Macera. Il suo più recente lavoro, Here and Now, realizzato con il contrabbassista statunitense Bob Nieske, ha ricevuto recensioni entusiastiche in tutto il mondo.

Informazioni sull’evento

L’appuntamento è domenica 4 gennaio 2026 al Teatro Il Cantiere in Trastevere.

Apertura ore 18.00

Inizio concerto ore 18.30

Ingresso euro 10

Indirizzo: via Gustavo Modena, 92 – Roma

Tel. 347 803 1351

Facebook Teatro Il Cantiere