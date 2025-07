Kento pubblica il nuovo singolo “Nostra Signora delle Lacrime”, prodotto da Mad Simon. Un brano intenso, diretto, che affonda le sue radici in un’esperienza reale e profonda: quella vissuta da Kento durante una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale.

“Com’è possibile credere alla bugia che, se questo mare è nostro, questa gente non lo sia?”

Con queste parole semplici e potenti, Kento torna a denunciare quella che definisce “una strage silenziosa”, che da anni insanguina il nostro mare.

Un’esperienza unica a bordo della Ocean Viking

Nel dicembre 2024, Kento è stato il primo artista musicale a partecipare a un’intera missione di salvataggio a bordo della nave Ocean Viking, operata da SOS Mediterranee.

Salpato dal porto di Siracusa, è stato integrato nell’equipaggio dei gommoni di intercetto, i primi mezzi che si avvicinano alle imbarcazioni in difficoltà per effettuare i primi soccorsi e il trasbordo dei naufraghi sulla nave madre.

Durante l’operazione, che ha permesso di salvare 48 ragazzi — quasi tutti minorenni — alla deriva in acque internazionali, l’equipaggio è stato vittima di una manovra intimidatoria da parte della guardia costiera libica, messa in atto dalla famigerata motovedetta Ubari 660.

Si tratta dello stesso mezzo – donato dall’Italia alla Libia – noto per aver sparato, nel 2021, contro un pescatore siciliano, ferendolo gravemente.

La musica dopo la paura

Superati gli attimi di tensione, la nave si è trasformata in un palcoscenico improvvisato.

Sul ponte più grande, Kento ha suonato e cantato insieme ai giovani naufraghi, trasformando il dolore in gioia, la sopravvivenza in festa.

La canzone

“Nostra Signora delle Lacrime” è una rap ballad dal tono malinconico, arricchita dagli archi e cori che ne sostengono la tensione emotiva.

Alle parole di Kento si intrecciano le voci dei naufraghi, registrate nei primi momenti del salvataggio, in un dialogo crudo e poetico con la realtà vissuta nei 16 giorni di imbarco.

L’arrangiamento è curato da Claudio Bruno (già al fianco di Gazzelle, Fulminacci, Alfa), con la collaborazione dei musicisti Gabriele Roia, Riccardo Roia e Tiziano Codoro.

Il videoclip del brano Nostra Signora delle Lacrime

A completare l’opera, un videoclip firmato da Davide Morabito, con immagini di Cecilia Palmeri per Factanza Media.

Un racconto visivo autentico, che documenta ogni momento della missione: dall’imbarco ai salvataggi, fino alla jam session finale sul ponte, tra musica e abbracci.