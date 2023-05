Katie Belle – è uscito il suo singolo “The Best You’ll Ever Have”

Katie Belle è un’artista pop americana, cantautrice, modella e attrice. È un membro votante della The Recording Academy. E’ stata nominata come artista da tenere d’occhio nel 2022 nell’edizione di luglio-agosto di Rolling Stone. Katie Belle ha anche partecipato alla stagione 17 di American Idol.

Quando Katie non scrive canzoni si esibisce in concerti o lavora in studio ed è impegnata come cantante femminile principale per “Color the Night”. La band suona nei campus universitari, negli eventi Black Tie e nelle feste aziendali.

Katie è stata incoraggiata a utilizzare i suoi talenti nel cantare, scrivere canzoni, fare la modella e recitare. Il suo motto può essere riassunto come: “essere nell’industria dell’intrattenimento è un viaggio multi-tasking”. Di recente ha ottenuto un articolo in primo piano nell’edizione di aprile / maggio di Jezebel di Modern Luxury: l’articolo intitolato “Double Duty” esplora la carriera di cantante e modella di Katie. Ha pubblicato editoriali su Voyage Magazine, Teen Fashion Magazine e Embrace Beauty Magazine.

Belle è stata selezionata come vincitrice per “Miglior video musicale” per la sua canzone “Daughter”. Il video può essere trovato sul suo canale youtube. Nell’autunno del 2022 ha pubblicato “Next Ex” (produttore Fabio Campedelli, WarnerMusic-Italia), singolo che ha colpito i servizi di streaming e ha ricevuto molte ottime recensioni.

Presentazione del singolo “The Best You’ll Ever Have”:

La composizione originale è scritta da Katie Belle e Fabio Campedelli, registrata e prodotta nello studio di Campedelli a Los Angeles. La produzione altamente stilizzata ma minimalista di Campedelli ricorda le opere di Finneas e Calvin Harris.

“The Best You’ll Ever Have” di Katie Belle è una traccia pop contemporanea dal suono sublime che combina l’affascinante presenza vocale di Katie con un mix ricco di dettagli guidato da synths che offrono molto in termini di melodia e intrighi sonori.

Link streaming: https://open.spotify.com/album/7q6yk1sMzCNg941ohs8eZK

Web links:

www.officialkatiebelle.com

https://www.instagram.com/officialkatiebelle

https://www.facebook.com/officialkatiebelle