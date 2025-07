Jurelma Graça – esce il nuovo singolo “It is ok to be not okay”

Jurelma Graça, con il nuovo brano “It Is Ok to Be Not Okay” , unisce con naturalezza sonorità urban, gospel e R&B, dando vita a un racconto musicale che esplora il dolore, la fede e la rinascita.

La cantautrice e violoncellista canadese di origini angolane inizia il suo percorso artistico molto presto:

a soli 11 anni si avvicina al violoncello, ispirata dal gospel e da una profonda spiritualità. A 19 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni, conciliando gli studi universitari con le esibizioni in chiese e piccoli palchi locali, in un percorso segnato da passione, determinazione e crescita continua. Il brano “It Is Ok to Be Not Okay” nasce dalla fine di una relazione, trasformata in un inno alla riscoperta di sé.

“Questo singolo prende forma dal dolore e dalla voglia di tornare a fidarmi di me”, racconta l’artista.

La sua voce, morbida e delicata, ma al tempo stesso decisa e ritmica, si fonde con un arrangiamento che richiama le atmosfere dell’urban e dell’R&B contemporaneo. Il risultato è un paesaggio sonoro che celebra la vulnerabilità come forma autentica di forza.

Con questo singolo, Jurelma Graça non presenta solo una canzone, ma una visione artistica che intreccia identità, spiritualità, emozioni e desiderio di riscatto.

Un esordio sincero e potente, che lascia intravedere un futuro musicale promettente.

