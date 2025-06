“Jump” di Mr. Pretty – Un oasi musicale elettronica

Con “Candy”, primo singolo estratto dal suo album d’esordio “Jump”, Davide Graziosi, in arte Mr. Pretty, si presenta con un concentrato di ritmo ed energia che lascia subito il segno.

“Candy”, seconda traccia del disco, è una vera e propria oasi musicale. Un brano brillante e leggero, pieno di ritmo ed energia, pensato per infondere sollievo nei giorni più logoranti. Allo stesso tempo, l’intento dell’autore è anche quello di invitarci a lasciarci andare, a prenderci un po’ meno sul serio. Come diceva Albert Einstein, “Il gioco è la forma più alta di ricerca”. E “Candy”, in tal senso, è proprio un gioco fatto di suoni e intuizioni, capace di farci riscoprire un pizzico di sana leggerezza.



L’album “Jump”, dal canto suo, si presenta come un progetto piuttosto versatile, capace di accogliere brani più energici, altri più intensi, altri ancora ironici o portatori di riflessioni tutt’altro che banali. L’artista ci guida così in un viaggio eclettico nel mondo dell’elettronica: che in questo caso, come direbbe Walt Whitman, contiene moltitudini.

Per concludere, se avete voglia di scatenarvi e divertirvi, non potete assolutamente perdervi questo album.