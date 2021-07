JULIAN LAGE

Squint

Blue Note Records

2021



Se l’anno scorso aveva fatto centro con, ora la Blue Note potrebbe ripetere il colpaccio grazie ad un altro chitarrista. Sto ovviamente parlando di, fresco acquisto di scuderia che con il nuovissimosembra già aver fatto incetta di elogi e ipotecato il podio dei “best seller” dell’anno, con sicuri premi e riconoscimenti annessi e connessi.

Insomma, sembra che nell’ultimo paio d’anni la formula chitarra-basso-batteria vada per la maggiore anche in campo jazz e dintorni, mettendo nel novero anche il recentissimo trio di William Parker, artefice del notevole “Mayan Space Station” di cui vi darò presto conto su queste stesse pagine.

Tornando a “Squint” mi vien subito da dire che qui si possono realmente apprezzare a tutto tondo la stoffa e le capacità di scrittura del giovane talento californiano. Il salto di qualità rispetto al precedente “Love Hurts” del 2019 (anno in cui il chitarrista è stato persino avvistato e ascoltato su Tzadik, al fianco del collega Gyan Riley, per interpretare dieci spartiti del terzo Masada Book zorniano) pare piuttosto evidente, se non altro perchè Lage si mette di nuovo in gioco con farina del suo sacco, abbandonando la “comfort zone” delle cover.

Ulteriore punto a favore, suo e di questo lavoro, è anche l’accresciuta sintonia con il batterista Dave King (ex The Bad Plus) e il contrabbassista d’origine peruviana Jorge Roeder, partner di assoluto valore con cui il Nostro sembra aver davvero trovato la quadra del cerchio per esprimere al meglio le proprie qualità e potenzialità.

Così, prescindendo dal solo apripista di Etude e da un paio di rifacimenti altrui (la tenerissima ballad Emily di Johnny Mandel e la soffusa vena country di Call Of The Canyon, composta da Billy Hill e portata al successo da Frank Sinatra con l’orchestra di Tommy Dorsey nel 1940), il restante materiale della scaletta firmato da Lage prende i sentieri più diversi con la fluida elettricità di una sei corde propensa a dispensare non solo raffiche di scale terse e precise (Familiar Flower, Squint), ma anche grumi blues e suoni di frontiera (Boo’s Blues e Day And Age, brano, quest’ultimo, ripreso con maggior mordente rispetto alla versione per sola chitarra pubblicata nel 2015), affiancati da riff meno lineari, in equilibrata collisione con asimmetrici colori rock-funk-fusion (vedi Saint Rose e Twilight Surfers).

In conclusione, la tecnica e la creatività di Julian Lage elargiscono e racchiudono in “Squint” quanto di meglio finora espresso e appreso in seno alle importanti esperienze e frequentazioni della sua straordinaria carriera. Null’altro da dire. Una chitarra e un nome che si raccomandano da soli.

Voto: 8/10

Genere: Contemporary Jazz / Americana / Blues / Creative Music

Musicisti:

Julian Lage – electric guitar

Jorge Roeder – double bass

Dave King – drums

Tracklist:

01. Etude

02. Boo’s Blue

03. Squint

04. Saint Rose

05. Emily

06. Familiar Flower

07. Day And Age

08. Quiet Like A Fuse

09. Short Form

10. Twilight Surfer

11. Call Of The Canyon

Links:

Julian Lage

Blue Note Records