Julia Perminova Trio il 13 dicembre al Bourbon Street di Napoli

Venerdì 13 dicembre Russia, Germania e Portogallo al Bourbon Street (Via Vincenzo Bellini, 53 Napoli) si uniscono in un formidabile trio prodotto dal Live Tones, sul palco:

Julia Perminova Trio

Julia Perminova – Pianoforte

Josef Zeimetz – Contrabbasso

Luis Possollo – Batteria

Nella vasta distesa della Siberia, dove la natura incontaminata incontra il freddo glaciale, è emersa Julia Perminova, una pianista e narratrice che intreccia i fili della sua terra natale in un affascinante arazzo musicale.

Nata in Siberia, Julia è una costruttrice di ponti tra culture, utilizzando il pianoforte come mezzo per riflettere sulle sfide e la bellezza delle sue origini.

Traendo ispirazione da artisti come Duke Ellington, Thelonious Monk e Sergei Prokofiev, Julia Perminova supera confini e generi.

La sua musica, secondo il collega pianista Aaron Parks, è “immaginativa, colorata e poetica,” riecheggiando le ricche tradizioni dei suoi modelli.

Oltre alla sua terra natia, Julia Perminova ha conquistato i palcoscenici europei, ottenendo vittorie in prestigiose competizioni jazz e esibendosi al fianco di stelle come la NDR Big Band, Miguel Zenón, Lionel Loueke e molti altri.

Il Julia Perminova Trio, un ensemble dinamico che fonde jazz moderno, classica e fusion, è nato cinque anni fa ad Amsterdam durante i loro studi al conservatorio. Il trio è composto da tre individui unici: Julia Perminova al pianoforte, originaria della Russia e residente in Francia, il batterista Luis Possolo dal Portogallo e il bassista Josef Zeimetz dalla Germania.

Ogni membro porta la propria eredità culturale nel mix, creando una fusione armoniosa che dà vita a un nuovo universo sonoro.

Il successo del trio ha risuonato in tutto il mondo, con esibizioni notevoli a festival in Croazia e Uruguay, così come su palcoscenici famosi in Brasile, Francia e Svizzera. I concerti del Julia Perminova Trio non sono solo eventi musicali; sono esperienze immersive che lasciano un segno indelebile nei cuori di coloro che assistono alla magia che si svela.

⏰️ L’ingresso è dalle ore 20:45. Inizio concerto ore 21:45.

Posti limitati si prega di prenotare per l’assegnazione del posto.

La prenotazione sarà valida sino alle 21.30.

Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 12.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata predisposta al Bourbon Street o in prevendita GO2

Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI:

338 9941559/ 338 8253756