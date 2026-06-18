Jovine / Caso / Tartaglia dal vivo al Palazzo Reale di Napoli il 18 giugno

Jovine, Caso e Tartaglia: tre voci, un’unica anima musicale

Tre protagonisti della scena musicale napoletana uniscono reggae, canzone d’autore e tradizione in uno spettacolo autentico e coinvolgente, fatto di emozioni, senso di appartenenza e racconti di vita quotidiana.

L’incontro artistico tra Valerio Jovine, Tartaglia Aneuro e Nicola Caso trova la sua consacrazione nel nuovo singolo “Me piace assai”. Più che una semplice collaborazione, il brano rappresenta l’abbraccio tra tre anime della musica campana che hanno scelto di condividere un percorso comune.

Attraverso un dialogo continuo tra italiano e napoletano, il trio accompagna il pubblico in un viaggio catartico che conduce dal buio alla luce. Il ritmo, energico e solare, trasforma anche le difficoltà della vita in un’espressione creativa capace di generare speranza e leggerezza.

Video del brano “Me piace assai”:

I concerti dal vivo

I concerti dal vivo diventano così l’occasione per celebrare una festa collettiva fatta di emozioni, ironia e spontaneità. La passione condivisa per la musica permette alle loro diverse sensibilità artistiche di fondersi in un unico coro.

Nella suggestiva cornice della terrazza panoramica del Palazzo Reale di Napoli, la musica incontra la bellezza del luogo, offrendo a questi artisti un palcoscenico prestigioso che valorizza il percorso costruito con impegno e dedizione negli ultimi anni.

Informazioni:

Luogo: Palazzo Reale di Napoli – Terrazza prospiciente il Giardino Romantico.

Programma:

DJ set: ore 19:00

Concerto Jovine, Caso, Tartaglia: ore 21:30

Biglietto

Ingresso: € 8,00

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