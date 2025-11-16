Jovanotti torna nel 2026 con L’Arca di Loré – Jova Summer Party e nuovo album “Niuiorcherubini”

Nel 2026 Jovanotti torna a rimettere in moto il suo mondo creativo con L’Arca di Loré – Jova Summer Party, un progetto che intreccia viaggio, musica, sostenibilità e nuove rotte artistiche. Dopo il successo del PalaJova e oltre 600.000 spettatori, Lorenzo Cherubini riparte con un’idea di tournée completamente rinnovata, costruita attorno a un percorso in bicicletta e a un fitto calendario di concerti tra festival internazionali e tappe italiane, fino all’approdo finale a Roma per Jova al Massimo al Circo Massimo.

La nuova avventura nascerà dai festival più innovativi del mondo, tra Australia, Africa, Europa e Mediterraneo, luoghi scelti per il loro spirito creativo e la programmazione dinamica. Dalla luce di Brisbane alla vitalità di Kinshasa, dall’anfiteatro romano di Pula al fascino del Montreux Jazz Festival, Jovanotti porta la sua musica dove tutto può accadere ogni sera, evitando le arene tradizionali per abbracciare spazi fluidi, vivi e in continua trasformazione.

Dopo il viaggio globale, L’Arca di Loré approderà in Italia con il nuovo Jova Summer Party 2026, prodotto da Trident Concerts. Una festa itinerante che attraverserà alcune aree del Sud – dalla Sardegna alla Sicilia, passando per Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania – trasformando ippodromi, aree industriali, villaggi musicali e spazi urbani in luoghi di incontro, ballo e creatività. Ogni tappa sarà un’esperienza unica: artisti ospiti, dj internazionali, villaggi tematici, food truck selezionati e zone dedicate a intrattenimento, relax ed ecosostenibilità.

La dimensione del viaggio prende forma anche con il Jovagiro, gli spostamenti in bici tra una tappa e l’altra: una versione moderna e sostenibile del Cantagiro, pensata come narrazione itinerante che unisce cicloturismo, musica e comunità.

A bordo dell’Arca torna anche l’incredibile band che accompagna Jovanotti: una formazione internazionale plasmata per respirare con il pubblico e cambiare assetto a ogni concerto. Tra i musicisti, complici di lunga data come Saturnino, Adriano Viterbini, Christian Rigano, Franco Santarnecchi, Leo Di Angilla, Kalifa Kone e l’intera sezione fiati coordinata da Gianluca Petrella.

Il viaggio musicale del 2026 è accompagnato dall’uscita del nuovo album Niuiorcherubini, pubblicato da Island Records: un disco registrato in presa diretta a New York in soli sei giorni, senza correzioni e senza editing, in omaggio alla spontaneità. Un progetto libero, viscerale e istintivo, nato da session improvvisate a Brooklyn e arricchito dalla collaborazione di Oscar Hernandez per la versione salsa dura di “Senza se e senza ma”.

Grande attenzione è dedicata anche alla sostenibilità: il tour sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile grazie alla collaborazione con A2A e ai bilici a biometano gestiti dal Gruppo Maganetti. La gestione dei rifiuti sarà curata da ERICA Soc. Coop., con progetti dedicati al riciclo e all’economia circolare. Trenitalia sarà l’official green carrier con sconti dedicati ai fan dal 20 al 75%.

Date italiane dell’Arca di Loré – Jova Summer Party 2026

7 agosto – OLBIA, Arena Sound Park

12 agosto – MONTESILVANO, Music Arena

17 agosto – BARLETTA, Music Arena

22 agosto – CATANZARO, Calabria Music Arena

29 agosto – PALERMO, Ippodromo La Favorita

5 settembre – NAPOLI, Ippodromo di Agnano

12 settembre – ROMA, Circo Massimo – Jova al Massimo

Prevendite