JONIO JAZZ | Poeticità interpretativa e vibrazioni emozionali con Maria Pia De Vito & Julian Oliver Mazzariello

Un inno al senso estetico, alla sensibilità comunicativa, alla profondità espressiva, in cui la stella polare è rappresentata da un simbiotico interplay dal magico afflato. In occasione della XIII edizione dello Jonio Jazz, festival degno di nota diretto dall’infaticabile Piero De Quarto, in Piazza Garibaldi (Manduria) Maria Pia De Vito (voce) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte) hanno calcato il palco rendendo omaggio a svariate figure iconiche della musica del calibro di Chick Corea, Chris Thile & Brad Mehldau, Joni Mitchell, Paul Simon, Bob Dylan, regalando intense emozioni al pubblico presente attraverso arrangiamenti dal forte impatto. Il duo composto da due eccellenze della scena jazzistica nazionale (e non solo) ha incantato gli astanti dando vita a una performance densa di classe cristallina, pathos ed energia.

Maria Pia De Vito, un’autentica stella del canto (non solo ed esclusivamente jazz), ha ammaliato gli ascoltatori con le sue interpretazioni di pregevole fattura, intrise di nuances timbriche di estasiante bellezza, dal toccante spirito narrativo e descrittivo, a tratti teatrali, sempre sostenute da un totale controllo del mezzo vocale e da una notevole consapevolezza ritmica soprattutto quando ha indossato i panni della beatboxer.

Ad accompagnarla egregiamente Julian Oliver Mazzariello, che ha concepito manti armonici eterei, costruendo – al contempo – un comping vivace e particolarmente accattivante in base al mood dei brani. Nei soli, invece, il pianista ha messo in luce tutta la sua verace musicalità e il suo lirismo, il suo playing policromatico in determinati frangenti assai vibrante, il suo spiccato senso melodico, interagendo e dialogando con la cantante gestendo la dinamica con sapienza e grazia.

Un concerto dove l’ispirazione ha regnato sovrana, fra momenti intimistici e allo stesso tempo carichi di nerbo interpretativo, peculiarità che rispecchiano l’essenza artistica dei due musicisti.

Jonio Jazz Festival

12 agosto 2022, Piazza Garibaldi, Manduria

Maria Pia De Vito, voce

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte