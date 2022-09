Johnathan Dax pubblica il nuovo singolo e video “Love have you gone”

E’ uscito il 16 Settembre 2022 Love have you gone il nuovo brano di Johnathan Dax disponibile sulle migliori piattaforme di streaming musicale.

“Time May calm the heartbreak,

but we need

a changefor god’s sake”

Da Los Angeles, la bellissima città degli angeli in California, l’artista e musicista continua con la sua missione: dare un significato ancora più profondo alla forza della musica.

Con decenni di esperienza nella scrittura musicale e performing con artisti come Ray Charles e Natalie Cole, giusto per citarne alcuni, e come membro fondatore di un gruppo vocale premiato e di classe mondiale, Johnathan Dax porta un tono classico e senza tempo alla musica moderna e contemporanea.

Gli ascoltatori appassionati sia dei classici che dei nuovi hit troveranno nelle sue composizioni un motivo di ispirazione dietro la musica di Johnathan Dax.

Ascolta Love have you gone su Spotify:

Nel nuovo singolo Love have you gone troviamo un arrangiamento etereo che getta le sue fondamenta su sonorità orchestrali, pianoforte, chitarra acustica e violoncello.

«Love have you gone è stata scritta nei giorni successivi alla tragedia della Robb Elementary School a Uvalde, in Texas – ci spiega Johnathan Dax – Dopo giorni di dolore, rabbia e angoscia per tutti, c’era una sola risposta alle domande che continuavo a pormi: AMORE. L’AMORE è essenziale. L’AMORE è trascendente. L’AMORE è umano. Abbiamo bisogno dell’AMORE ora.»

Guarda il video di Love have you gone su Youtube:

Anche in questo brano, Johnathan Dax prosegue la collaborazione con cantante Olivia Claire che partecipa alla realizzazione del brano.

«Ho incontrato Olivia – conclude Johnathan – attraverso un forum di cantautori e da allora collaboriamo insieme. Con lei ho già registrato il brano Stay Tonight uscito qualche settimana fa».

Love have you gone è accompagnato da un video lyrics molto bello pubblicato in concomitanza con l’uscita del singolo sulle piattaforme musicali.

«Ho collaborato con Lodge Productions nel Regno Unito per sviluppare questo video. Racconta molto bene il messaggio della canzone che voglio far arrivare alle persone» conclude l’Autore.

Il nuovo singolo e video di Johnathan Dax dal titolo Love have you gone è ora disponibile in tutto il mondo tramite i principali servizi di streaming musicale.

Social e Contatti