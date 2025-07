John Legend e Mary J Blige – annullati i concerti a Napoli (6 luglio)

John Legend e Mary J. Blige in piazza del Plebiscito verso il flop. Annullati i concerti e a rischio anche quello di 50 Cent.

I concerti di John Legend e Mary J. Blige, previsti per domenica 6 luglio 2025 a Napoli, sono stati ufficialmente annullati. A forte rischio anche l’esibizione di 50 Cent, in programma martedì 8 luglio.

L’evento “Napoli 4 Ever”, ampiamente pubblicizzato nelle scorse settimane, continua a vendere biglietti online, ma in piazza del Plebiscito — location prevista per gli spettacoli — al momento non è presente alcuna struttura.

La Dream Loud, agenzia creativa americana titolare del format The 4Ever Show – Official July 4th Celebration, ha confermato in una nota:

“Con grande rammarico il concerto di Mary J. Blige e John Legend, previsto per il 6 luglio in piazza del Plebiscito a Napoli, è stato annullato”.

Il concerto di 50 Cent previsto per l’8 luglio, alle ore 21, rischia a sua volta la cancellazione, anche se dal Comune di Napoli si mantiene un cauto ottimismo.

Va precisato che l’organizzazione dell’evento non dipende direttamente dal Comune, che si occupa solo di fornire le autorizzazioni.

Come chiedere il rimborso per i concerti di John Legend e Mary J. Blige del 6 luglio

Chi avesse già acquistato i biglietti può richiederne il rimborso tramite i circuiti autorizzati VivaTicket e TicketOne, seguendo le modalità e i tempi indicati sui rispettivi siti ufficiali