JOE SAL: esce oggi il nuovo singolo “END OF A FRIENDSHIP”

Da oggi, venerdì 15 gennaio, è disponibile in digital download e sulle maggiori piattaforme streaming “End of a Friendship”, il nuovo singolo del cantante e chitarrista milanese Joe Sal (https://smarturl.it/JSEOAF).

Il Brano, autoprodotto dall’artista, si snoda sulle sonorità di un alternative rock schietto e vigoroso, in cui convergono soluzioni armoniche prog-oriented e melodie intense e malinconiche, sorrette dalla voce graffiante di Joe Sal.

“End of a Friendship” è una canzone autobiografica che trae ispirazione dalla storia di un’amicizia spezzata:

«A tutti è capitato di dover chiudere qualche amicizia importante ed è raro che ciò avvenga in maniera indolore.» Spiega il musicista «La fine di un’amicizia è sofferta quanto quella di una storia d’amore; a volte è persino più straziante. In “End of a Friendship” ho cercato di raccontare i risvolti interiori di questa esperienza, così comune nella vita di ognuno, ma di cui si scrive molto raramente».

Nato a Milano nel 1978, Joe Sal, all’anagrafe Giorgio Salati, è musicista e sceneggiatore di fumetti e serie animate; lavora per Disney e Rainbow e ha realizzato graphic novel per Tunué.

Inizia a suonare la chitarra da bambino e nel 2000 fonda con Marco Albanese e Michele Campanella il trio hard rock KickStart, in cui ricopre il ruolo di cantante e chitarrista. Da questo progetto nascono l’album “Fuel” (2003) e il singolo “I Am Free” (2006). Con la band si esibisce inoltre in molti locali del nord Italia, aprendo per musicisti di fama internazionale come Paul Di’Anno (Iron Maiden), Quireboys, Dogs D’Amour, Pino Scotto. Nel frattempo studia canto con Guido Block.

Nel corso degli anni Joe Sal colleziona molteplici esperienze in campo musicale: dalle ospitate in alcune band progressive rock (RedZen, SoulEnginE, Archangel) alle cover rock, fino ai tributi. Nel 2012 decide di ripartire da zero con un progetto solista e da questa esperienza nascerà l’EP dal vivo del 2014 “Live at Scimmie”. Sempre nel 2012 entra come cantante e chitarrista ritmico nella band del tastierista prog rock italo-francese Alex Carpani. Questa collaborazione lo porta a suonare in tutta Europa, Stati Uniti e Brasile e a partecipare agli album “4 Destinies” e “So Close So Far”. La band vanta inoltre moltissimi concerti insieme a David Jackson, leggendario sassofonista dei Van Der Graaf Generator, oltre ad altri grandi nomi come David Cross (King Crimson), Aldo Tagliapietra (Le Orme), Bernardo Lanzetti (PFM) e Aldo Vairetti (Osanna).

Nel 2016, conclusasi l’esperienza con Alex Carpani, Joe Sal decide di riprendere in mano il suo progetto solista e tra il 2018 e il 2020 pubblica i singoli “No Lies”, “I Belong to the Sun”, “She-Cat” (con David Jackson ai sax) e “Beautiful Light”. Per portare il progetto dal vivo, Joe mette in piedi anche una band composta da Ettore Salati, Luca Cristofaro e Diego Mariani. Questa formazione a quattro costituisce anche il side-project di tributo rock ai Beatles chiamato Joe Sal & the Magical Mysteries.

CREDITI

“End of a Friendship”

Autore testo e musica: Giorgio Salati

Joe Sal: voce e chitarra

Luca Cristofaro: basso

Ares Cabrini: batteria

Angelo Racz: arrangiamenti

Mixato da Marco Barusso e Dario Valentini at BRX Studio di Milano

Masterizzato da Marco D’Agostino al 96 Khz Studio di Milano

