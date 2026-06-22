Joanna Teters con Giuseppe Bassi e The Funklives a Palazzo delle Arti Beltrani (Trani) il 28 giugno

Sul palco del Palazzo delle Arti di Trani salirà il 28 giugno una formazione d’eccezione: Joanna Teters e Giuseppe Bassi con The Funklives. The Funklives è composta da musicisti di grande talento: Antonio Vinci al pianoforte e alle tastiere, Gianluca Porro alla batteria e Gaetano Partipilo al sassofono.

Questo progetto rappresenta l’incontro artistico tra Giuseppe Bassi, tra i contrabbassisti italiani più eclettici e apprezzati a livello internazionale, e Joanna Teters, una delle voci più originali, intense e carismatiche della scena soul e R&B contemporanea statunitense.

La collaborazione tra il musicista pugliese e la vocalist newyorkese nasce nel 2022, in occasione del loro primo tour italiano. Un’intesa artistica che si è successivamente consolidata con la pubblicazione dell’album The Nine Lives of the Soul primo progetto discografico nato da questo sodalizio.

Il concerto sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo un repertorio raffinato e coinvolgente, ispirato al viaggio evolutivo dell’anima. Le composizioni originali del progetto intrecciano con naturalezza l’energia travolgente del funk, la sensualità del soul e l’eleganza del jazz contemporaneo.

Video del brano Love Me Right

Cenni biografici

Joanna Teters, artista originaria di Brooklyn, porta in scena un coinvolgente sound New School Soul, capace di fondere con naturalezza groove contemporaneo, soul, jazz e blues. La sua musica si muove con eleganza tra atmosfere intense e profonde e momenti più morbidi e avvolgenti.

Il suo percorso artistico prende forma al Berklee College of Music, dove sviluppa e affina le proprie qualità di cantautrice, cantante e bandleader.

Nel 2018 pubblica il suo album di debutto, Warmer When It Rains, un lavoro che accompagna l’ascoltatore attraverso le diverse influenze e che mette in luce la sua straordinaria versatilità artistica.

Spesso accostata a interpreti del calibro di Macy Gray, Amy Winehouse e Joss Stone, Joanna Teters ha saputo costruire un’identità musicale originale e riconoscibile. Il suo percorso artistico continua infatti a distinguersi per autenticità, ricerca e personalità.

Informazioni:

Località: Palazzo delle Arti Beltrani, Centro Culturale Polifunzionale – via Beltrani, 51 – Trani (BT) telefono: 0883.500044 mail: info@palazzodelleartibeltrani.it sito web: www.palazzodelleartibeltrani.it

Data e orari: 28 giugno 2026 (ingresso ore 20:30 – inizio ore 21:00).

Prevendita: I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di WhatsApp +39 3923892767.