JEY-THE JAZZ VOYAGER PROJECT – L’intera diretta streaming con audio rimasterizzato

THE JAZZ VOYAGER PROJECT

Danilo Gambardella: pianoforte e tastiere

Bruno Pantalone: basso

Alessandro Picucci: batteria

Domenica 28 febbraio Alle le 18.30 il JEY ha presentato in diretta streaming il concerto dei

“THE JAZZ VOYAGER PROJECT”

Potete rivedere l’intera diretta streaming con l’audio rimasterizzato.

Buona visione e soprattutto buon ascolto!!!!

https://www.facebook.com/jazzlivemusic/videos/243939277406200

L’ appuntamento domenicale al JEY con “I Concerti della Saracinesca” è diventato un punto di riferimento per gli amici e appassionati della musica live che non si arrendono alla pandemia.

Per i musicisti già il momento del sound-check, limitato a pochissime persone tra gli addetti ai lavori, è di per sé un’emozione. Il fatto di ritrovarsi, di scambiare una battuta, uno sguardo di intesa, lo sforzo per fare in modo che tutto vada bene è il magico inizio di una bella serata musicale.

Tutto sta andando bene grazie agli amici che si collegano per la diretta fb, che fanno sentire il loro affetto, ma soprattutto che sostengono i musicisti e l’ associazione attraverso libere donazioni.

Domenica 28 febbraio alle ore 18,30 concerto dei Jazz Voyager Project, originalissima formazione jazz fusion caratterizzata da un sound particolarmente elegante e raffinato con sonorità tra il jazz, il funk ed il latin.

I JVP presenteranno l’ album Travelin’ed alcuni brani, sempre di loro composizione, che faranno parte di un nuovo lavoro in preparazione.

Per libere donazioni:

PayPal: jeylivemusic@gmail.com

IBAN: IT22H0200805226000105269256

per entrambe inserire causale: JVP