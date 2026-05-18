JettOne pubblica il suo primo album ufficiale, “Jett”: un progetto identitario fuori dalle logiche di mercato

Dopo anni di singoli, mixtape e freestyle, JettOne, rapper da anni attivo nel Veneto, di prendersi il tempo necessario per costruire un progetto organico e coerente.

Il nuovo album, dal titolo “Jett” e composto da 12 tracce, non nasce per inseguire classifiche o trend, ma dall’esigenza di dare forma a un lavoro con una direzione precisa e una narrazione strutturata.

Il disco attraversa rap hardcore e aggressivo, brani più leggeri e festosi, momenti riflessivi e profondamente introspettivi. Nessuna traccia replica l’altra: il filo conduttore non è stilistico ma identitario. JettOne fonde radici old school, sonorità contemporanee e sperimentazione strutturale, consolidando una maturità artistica costruita negli anni.

Alla produzione partecipano TwentyTwo, 2 Face, Nameless, SilentBeatz ed Eazy, coinvolti in un processo creativo condiviso e dinamico. JettOne prende parte attiva alla produzione delle strumentali, in particolare dell’intro. Registrazioni e mix sono stati curati da Ivan Zora presso Apollo lmtd Studio. Nel brano “Flusso di Pensieri” collaborano Giuseppe Soppelsa, Riccardo Mercatali e Cesare Barichello al pianoforte.

Il progetto non include featuring rap, scelta coerente con la natura fortemente personale del disco. Presenti invece gli scratch di Dj Deep Cat in “MVP” e la voce di Aria in “Come Mi Sento”.

“Jett” è fuori da martedì 12 maggio, su tutte le piattaforme digitali.