Jeff Mills a Napoli il 3 luglio 2025 con “Tomorrow Comes The Harvest”

Live esclusivo alla Ex Base Nato di Bagnoli per il SuoNato Festival

Il leggendario DJ e produttore Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli con un live esclusivo che apre l’edizione 2025 del SuoNato Festival. L’appuntamento è per giovedì 3 luglio presso la suggestiva Ex Base Nato di Bagnoli, dove Mills presenterà dal vivo il progetto “Tomorrow Comes The Harvest”, accompagnato da Jean-Phi Dary e Rasheeda Ali.

Considerato il padre della minimal techno e fondatore del collettivo Underground Resistance, Jeff Mills è uno dei nomi più influenti della scena elettronica mondiale. “Tomorrow Comes The Harvest” è un concept nato dalla collaborazione con il leggendario Tony Allen, pioniere dell’afrobeat, e oggi riproposto in una nuova veste con un mix potente di jazz, elettronica, tradizione africana e improvvisazione.

Il SuoNato Festival 2025

Prodotto da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi e Duel Production, il SuoNato Festival si svolgerà da luglio a settembre 2025 nell’area della Ex Base Nato di Bagnoli, trasformata in uno dei poli musicali più attivi della Campania. L’evento ospiterà 12 concerti esclusivi, con artisti italiani e internazionali di primo piano.

Tra i nomi già annunciati per il SuoNato Festival 2025:

Herbie Hancock (21 luglio) con una super band composta da Terence Blanchard, James Genus, Lionel Loueke e Jaylen Petinaud

CCCP (8 luglio), per l’unico live a Napoli dopo 35 anni

I Patagarri (4 luglio)

Walter Ricci (5 luglio)

La Niña (12 luglio)

Teenage Dream Party con Laura Esquivel (18 luglio)

Willie Peyote (19 luglio)

Coma Cose (24 luglio)

Fabri Fibra (5 settembre)

Psicologi (19 settembre)

Ketama126 (27 settembre)

Biglietti e info

I biglietti per Jeff Mills a Napoli e per tutti i concerti del SuoNato Festival 2025 sono già disponibili su Ticketone, Dice e nei punti vendita autorizzati.

Info prevendite: www.ufficiok.com/suonato-festival

Info: 351 956 6506

Instagram: @suonafest

Facebook: facebook.com/suonafest