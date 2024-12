JB torna con (Non) Spegnere la notte un mix di R&B, Pop ed Elettronica

JB torna con il singolo “(Non) Spegnere la notte“, disponibile in anteprima radio dalla mezzanotte del 31 dicembre 2024, mentre sarà disponibile per l’acquisto e lo streaming su tutte le piattaforme digitali dal 3 gennaio 2025. Pubblicato da Ultratempo e distribuito da The Orchard (edizioni Warner Chappell Music Italy), il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell’artista. ll singolo sarà disponibile in pre-save a partire dal 20 dicembre 2024, permettendo ai fan di salvarlo in anteprima e essere tra i primi ad ascoltarlo non appena uscirà.

Con un mix avvolgente di Soul, R&B, Pop ed elettronica, “(Non) Spegnere la notte” apre la porta a un progetto che esplora nuove sonorità e temi profondi, raccontati con l’autenticità che ha sempre contraddistinto JB (Joe Balluzzo).

Il brano, che ci catapulta nel cuore di un dance floor, tra luci soffuse e il ritmo delle emozioni, racconta la fine di una relazione. Il momento di voltare pagina è inevitabile, ma prima c’è spazio per un ultimo ballo, un’ultima scintilla prima che la notte si spenga.

JB, con una scrittura sincera e diretta, racconta la consapevolezza che ogni chiusura può trasformarsi in un nuovo inizio. Il brano accompagna l’ascoltatore in un viaggio che intreccia profondità emotiva e leggerezza, tra esperienze di vita e ricordi, immerso in atmosfere intime e aperture luminose.

«Scegliere di chiudere un capitolo della propria vita può sembrare una sconfitta, ma può anche diventare una grande opportunità. Con questo singolo, e con il nuovo album, voglio raccontare il potere della scelta: possiamo decidere di farci sopraffare dagli eventi o scegliere di uscirne più forti. Possiamo scegliere noi l’ultima canzone, quella da ballare prima di prendere una nuova direzione» spiega JB.

Scattata da Alessandro iBolz, anche la foto di copertina, che cattura l’artista in un passo di danza sul mare al tramonto, incarna l’essenza del nuovo brano e dell’intero progetto discografico. La fotografia simboleggia la forza di mettersi a nudo, di liberarsi dalle paure e affrontare il buio che arriva con il calar del sole, abbracciando al contempo la leggerezza di volare e lasciarsi trasportare dagli eventi.

Il brano è il primo assaggio di un progetto che mescola radici soul con influenze elettroniche, nato tra le mura di casa e registrato presso L’Isola degli Artisti ad Aprilia. Alla produzione, hanno lavorato due nomi di spicco della scena musicale italiana: Ainé, che ha curato la pre-produzione e gli arrangiamenti, e Manuel “Gorbaciof” Finotti, che ha arricchito il progetto con il suo inconfondibile tocco creativo.

“(Non) Spegnere la notte” anticipa l’uscita di un album nel 2025 che promette di sorprendere e conquistare il pubblico. Il disco intreccia Soul e R&B con un tocco di Pop esplorando temi universali con una profondità che colpisce fin dal primo ascolto, indagando le emozioni e le esperienze umane con spessore e, al contempo, leggerezza.

I riferimenti musicali di JB spaziano da Usher a Lauryn Hill, da Alicia Keys a Daniel Caesar, senza dimenticare icone come Marvin Gaye, Stevie Wonder e Gnarls Barkley.

“Con questo nuovo progetto voglio raccontare il percorso umano e terapeutico che ho vissuto, attraverso il quale ho ritrovato il coraggio di prendermi la responsabilità della mia vita. Farci schiacciare dagli eventi oppure scegliere di uscire più forti da una situazione è una nostra scelta. Il dolore, la rabbia, la tristezza e tante altre sono tutte emozioni che abbiamo il diritto di provare, ma possiamo decidere come farci trasformare. Possiamo scegliere noi l’ultima canzone. Quella da ballare prima di prendere lo svincolo che ci porta via dal punto in cui ci troviamo”, spiega JB.

L’appuntamento è fissato per la mezzanotte del 31 dicembre, quando JB accenderà il nuovo anno con la sua musica e ci inviterà a ballare, riflettere e lasciarci trasformare.