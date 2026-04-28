JAZZMI torna a Milano dal 22 ottobre all’8 novembre 2026

Dopo il grande successo dell’edizione 2025, che ha celebrato i dieci anni del festival, JAZZMI torna dal 22 ottobre all’8 novembre 2026 con una proposta ancora più ricca, trasversale e innovativa.

Milano si trasformerà nuovamente in un punto di riferimento per il jazz, luogo di scoperta, sperimentazione e continua creatività. La locandina, come si puo vedere, si annuncia ricca di artisti straordinari.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito JAZZMI

Fin dalla sua nascita nel 2016, il festival ha fatto dell’incontro tra tradizione e contemporaneità il proprio tratto distintivo, affermandosi come uno dei principali appuntamenti jazz in Italia per qualità artistica, partecipazione e diffusione sul territorio. Ancora oggi il festival accoglie grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale, giovani talenti e ospiti speciali, confermandosi un vero caleidoscopio musicale capace di riflettere le molteplici anime del jazz.

Questa undicesima edizione si preannuncia ancora più aperta alla contaminazione, rafforzando il dialogo tra generi e il legame tra radici e innovazione:

fino al 29 maggio è aperta la #CALLTOJAZZMI26 , call online rivolta a tutte le jazz band che vogliono candidarsi per esibirsi durante la decima edizione di JAZZMI;

, call online rivolta a tutte le jazz band che vogliono candidarsi per esibirsi durante la decima edizione di JAZZMI; sempre fino al 29 maggio è attiva JAM THE FUTURE , il contest per band under 35 che giunge alla sua ottava edizione portando con sé una profonda rivoluzione nel format; quest’anno la sfida si fa più serrata attraverso tre serate live: due semifinali, che vedranno alternarsi dieci band giudicate da due differenti giurie di esperti del settore, e una grande finale riservata solo ai tre migliori progetti;

, il contest per band under 35 che giunge alla sua ottava edizione portando con sé una profonda rivoluzione nel format; quest’anno la sfida si fa più serrata attraverso tre serate live: due semifinali, che vedranno alternarsi dieci band giudicate da due differenti giurie di esperti del settore, e una grande finale riservata solo ai tre migliori progetti; infine, fino al 29 maggio è attiva la call NIGHT & DAY: è possibile partecipare al festival proponendo la propria venue con serate, incontri, presentazioni ed eventi a tema jazz.

Per informazioni e candidature per la CALLTOJAZZMI, JAM THE FUTURE e CALL NIGHT & DAY visitare il sito www.jazzmi.it

Informazioni e prevendita biglietti:

INFORMAZIONI JAZZMI.IT – info@jazzmi.it

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INSTAGRAM: @jazzmimilano #jazzmi2026

INFOLINE: +39 335 5289568

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