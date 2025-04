JAZZMI: dal 23 ottobre al 9 novembre 2025 a Milano per i dieci anni del festival

Nel 2025, JAZZMI celebra un traguardo importante: la sua decima edizione, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento per il jazz a Milano.

Dal 2016, il festival ha fatto dell’incontro tra tradizione e contemporaneità la sua cifra distintiva, affermandosi tra i primi festival jazz in Italia per qualità artistica, partecipazione e diffusione.

GRANDI NOMI E PRIME ASSOLUTE

Per la prima volta, JAZZMI ospiterà l’inconfondibile voce di Diana Krall in una speciale anteprima. Atteso e gradito ritorno anche per Shabaka Hutchings, che si presenta con un nuovo progetto interamente a suo nome.

Un angolo di Tunisia prenderà vita con le sonorità del quartetto del maestro dell’oud Anouar Brahem. E non finisce qui: il programma sarà ricco e trasversale, pensato per celebrare al meglio i dieci anni della rassegna.

SPAZIO AI GIOVANI: CALLTOJAZZMI25 & JAM THE FUTURE

Fino al 18 maggio è attiva #CALLTOJAZZMI25, la call online rivolta a tutte le jazz band che desiderano candidarsi per esibirsi durante il festival.

Torna anche a settembre JAM THE FUTURE, il contest dedicato alle band under 35, giunto alla settima edizione. Si svolgerà come sempre al Volvo Studio Milano, ma quest’anno con una novità: le giornate di audizioni raddoppiano, con due appuntamenti aperti al pubblico nel mese di settembre. Semifinale e finale si terranno a ottobre.

Il tema di quest’edizione è:

“Il Possibile Adiacente: Musica, Giovani e Futuro”, in collaborazione con Volvo Car Italia.

Per info e candidature: www.jazzmi.it

PRIMI CONCERTI ANNUNCIATI – JAZZMI 2025.

Lunedì 20 ottobre – Teatro Arcimboldi, ore 21.00

DIANA KRALL – JAZZMI Preview

️ Biglietti da €69 (+ prevendita)

Venerdì 24 ottobre – BIKO Milano, ore 22.00

YUUF

️ €15 (+ prevendita)

Tessera ARCI obbligatoria

Domenica 26 ottobre – Conservatorio di Milano, ore 20.00

ANOUAR BRAHEM QUARTET – After the Last Sky

️ €35–50 (+ prevendita)

Lunedì 27 ottobre – Teatro Dal Verme, ore 21.00

QUINTORIGO & JOHN DE LEO – Voglio tornare un rospo

️ €25–35 (+ prevendita)

Mercoledì 29 ottobre – Auditorium San Fedele, ore 21.00

MOLLY LEWIS

️ €25–30 (+ prevendita)

Giovedì 30 ottobre – Alcatraz Milano, ore 21.00

ORCHESTRA BAOBAB – Made in Sénégal Tour

️ €25 (+ prevendita)

Sabato 1 novembre – Triennale Milano Teatro, ore 21.00

HUUN-HUUR-TU

️ €23–28 (+ prevendita)

Domenica 2 novembre – Triennale Milano Teatro, ore 21.00

THE HEADHUNTERS

️ €25–30 (+ prevendita)

Martedì 4 novembre – Triennale Milano Teatro, ore 21.00

DANIELE SEPE & GALACTIC SYNDICATE

️ €25–30 (+ prevendita)

Mercoledì 5 novembre – Triennale Milano Teatro, ore 21.00

MAMMAL HANDS

️ €23–28 (+ prevendita)

Giovedì 6 novembre – Santeria Toscana 31, ore 21.30

BILAL

️ €30 (+ prevendita)

Venerdì 7 novembre – Triennale Milano Teatro

Primo set ore 20.00 / Secondo set ore 22.00

AVISHAI COHEN TRIO – Brightlight

️ €30–35 (+ prevendita)

Venerdì 7 novembre – Blue Note Milano

Primo set ore 20.30 / Secondo set ore 22.30

PETE ROTH TRIO feat. BILL BRUFORD

️ Prevendita €38/28 – Alla porta €43/33

Venerdì 7 novembre – BIKO Milano, ore 22.00

SUMMER PEARL

️ €20 (+ prevendita)

Tessera ARCI obbligatoria

Sabato 8 novembre – Triennale Milano Teatro

Primo set ore 20.00 / Secondo set ore 22.00

ABDULLAH IBRAHIM TRIO

️ €35–40 (+ prevendita)

Sabato 8 novembre – Santeria Toscana 31, ore 21.30

TAKUYA KURODA – Everyday

️ €25 (+ prevendita)

Domenica 9 novembre – Triennale Milano Teatro

Ore 16.00

ARTCHIPEL ORCHESTRA feat. MICHAEL MOORE – Officile Mengelberg

️ €15 (+ prevendita)

Ore 19.00

CHRIS THILE

️ €25–30 (+ prevendita)

Domenica 9 novembre – Conservatorio di Milano, ore 21.00

SHABAKA

️ €23–32 (+ prevendita).