Dal 23 maggio al 2 giugno il centro di Pordenone

si anima con concerti ed eventi collaterali.

Tra i grandi artisti sul Main Stage

l’inedito trio Calderazzo, Patitucci, Weckl

È iniziato il conto alla rovescia per la prossima edizione di JAZZINSIEME, festival che dal 2019 porta a Pordenone il meglio della scena mondiale jazz e non solo, e che quest’anno si terrà nei giorni tra il 23 maggio e il 2 giugno.

11 giorni di Festival musicale diffuso, giunto ormai alla sua 6^ edizione, che animerà il centro storico di Pordenone con concerti a ingresso libero e a pagamento in Piazzetta Calderari e nei locali cittadini, DJ Set in location esclusive, approfondimenti, visite guidate tematiche e molto altro. Grande attesa per gli eventi di quest’anno, con una line-up di artisti e generi variegata che include giovani promesse, artisti affermati e vere leggende viventi.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra Jazzinsieme, Promoturismo FVG e Pordenone Turismo, in occasione del festival, chi soggiornerà almeno una notte in una delle strutture convenzionate con il consorzio riceverà in regalo la FVG CARD e potrà assistere gratuitamente ai concerti e scoprire il Friuli Venezia Giulia tramite mostre, attività e siti di interesse in tutta la regione.

IL PROGRAMMA

Il programma di Jazzinsieme 2024 sarà un crescendo di eventi che porteranno alle giornate clou del Festival, in cui si susseguiranno i concerti in Piazzetta Calderari e le altre attività del fino al 2 giugno.

Si parte giovedì 23 maggio al PalaGurmé, dove a partire dalle ore 18:30 DJ SirTaylor animerà l’aperitivo in terrazza che inaugurerà Jazzinsieme 2024. L’occasione per sentirsi sul rooftop di un grattacielo newyorkese, tra cocktail, finger food e selezioni musicali ricercate. Evento organizzato in collaborazione con The Italian Affair.

Ingresso libero.

MAIN STAGE in Piazzetta Calderari

Appuntamento giovedì 30 maggio alle ore 20:30, per il primo degli eventi sul Main Stage del festival, LeBron Johnson in una serata sovraccarica di energia a ingresso libero. Un giovanissimo e fresco nuovo volto del neo-soul in Italia, presenta in tour il suo album “ANONYMOUS” in cui mescola soul, funk, rock e blues. In apertura, il duo veronese Giudi e Quani con un mix esplosivo di rock, blues, soul e punk. Ingresso libero.

Serata all’insegna del funk sfrenato venerdì 31 maggio alle 21:30, con i The Next Movement: un trio di incredibili musicisti svizzeri che da anni fanno saltare e ballare il pubblico nei festival di mezza Europa, incassando diversi sold-out e registrando partecipazioni a grandi Festival internazionali mentre celebrano il “glorioso ritorno del Funk”. Biglietto intero € 15,00 +D.P. / Biglietto ridotto € 12,00 +D.P.

Soul e sperimentazione saranno gli ingredienti della serata di sabato 1° giugno, che inizierà alle 20:30. La protagonista è l’artista inglese Izo FitzRoy, nell’unica tappaItaliana del tour di presentazione del suo nuovo album “A Good Woman”. Con lei una band e un coro che esprimono l’amore per il soul e il gospel e li mescolano a elementi funk, folk e rock. Aprirà il concerto il local hero Rob Daz, con il nuovo progetto solista “Aequilibrium” in cui usa synth e tromba per creare nuove sonorità in equilibrio tra jazz e musica elettronica. L’evento è organizzato in collaborazione con More Than Jazz. Biglietto intero € 18,00 +D.P. / Biglietto ridotto € 15,00 +D.P.

Per concludere, le leggende. Appuntamento domenica 2 giugno alle 21:30 per il concerto più atteso di Jazzinsieme 2024, che molti appassionati aspettano da mesi. Sul palco un trio di nomi da capogiro, rigorosamente in ordine alfabetico: Joey Calderazzo, John Patitucci, Dave Weckl. Tre musicisti che hanno segnato la storia del jazz, vincitori di premi individuali e parte di progetti assolutamente memorabili, per la prima volta in tour insieme. Biglietto intero € 30,00 +D.P. / Biglietto ridotto € 27,00 +D.P.

Ogni sera, a partire dalle 19, l’area concerti sarà aperta al pubblico con un DJ Set pre-concerto a base di black music a cura di Selezioni in Nero – Groove Radiodiffuso, il programma musicale del giovedì sera su Radio Gamma 5, storica radio FM padovana indipendente dal 1976. Nell’area del Main Stage sarà allestito anche un punto di ristoro a cura dell’Azienda Agricola ELIO, in cui si potranno degustare i vini biologici prodotti dall’azienda accompagnati da prodotti tipici del territorio.

In caso di pioggia i concerti del Main Stage si svolgeranno al Capitol.

EVENTI COLLATERALI

Oltre alla programmazione del Main Stage, anche quest’anno Jazzinsieme ha reso il proprio programma più profondo e strutturato grazie agli eventi collaterali disseminati nei due weekend di Festival. Protagonista assoluta sarà la musica, approfondita nei suoi vari aspetti attraverso le parole del musicista, compositore e storico della musica Enrico Merlin. I sabati e le domeniche dal 25 maggio al 2 giugno avranno quindi due appuntamenti fissi.

Alle ore 11:00 si terranno le visite guidate alla città con la formula Jazz Icons. Accompagnati da Enrico Merlin e da guide turistiche professioniste, i turisti scopriranno nuovi angoli sconosciuti di Pordenone e personaggi che hanno fatto la storia della musica del ‘900, quest’anno ritratti a fumetti grazie alla collaborazione con PAFF! International Museum of Comic Art. I percorsi, organizzati in collaborazione con PromoTurismo, Pordenone Turismo e Rotary Pordenone, partiranno dalla loggia del Municipio.

Alle ore 17:00, presso Palazzo Badini nello Spazio Oesse si terranno invece gli approfondimenti musicali, appuntamenti di spettacolo e divulgazione in cui Merlin, attraverso aneddoti e storie raccontati con il suo distintivo stile accattivante e coinvolgente, esplorerà vita e caratteristiche di artisti e generi musicali. I temi in programma saranno Jimi Hendrix, John Coltrane, gli elementi fondativi della musica e la nascita ed evoluzione di rap e hip-hop. Per informazioni sulle modalità di accesso e prenotazione degli eventi collaterali visitare il sito jazzinsieme.com

JAZZINSIEME CLUB LIVE – Per prepararsi alle grandi serate

La caratteristica forma di festival diffuso di Jazzinsieme prevede anche una serie di eventi nei locali della città, che entrano a far parte della rete di attori che partecipano alla rassegna. Quest’anno sono 6 i locali di Pordenone che dal 30 maggio al 1° giugno si trasformeranno in Jazz Club in cui sorseggiare drinks speciali ascoltando ottima musica mentre si aspettano i grandi concerti della serata: la Prosciutteria F.lli Martin, il Cafe Arbat, il Caffè Municipio, Il POSTO di Follador, il Caffè Letterario e Le Ciaccole. Il programma dei Jazzinsieme Club Live è disponibile sul sito jazzinsieme.com

JAZZINSIEME – la Storia del Jazz a Pordenone

La storia di Jazzinsieme inizia negli anni ’80, quando il sassofonista Gaspare Pasini fondò il Festival jazz che ha portato il gotha del jazz mondiale a Pordenone in una manciata di edizioni: basti pensare che tra i protagonisti di questa prima fase del festival ci sono stati Woody Shaw, Joe Farrell, Tony Scott, Elvin Jones, Michael Brecker, Phil Woods, Chet Baker e Woody Herman e molti altri.

Nel 2019 l’Associazione Culturale Blues In Villa APS ha deciso di ri-fondare il Festival, mantenendo il logo e la linfa vitale originali e donando un nuovo jazz festival a Pordenone. Le 5 edizioni già trascorse di Jazzinsieme hanno ospitato nomi del calibro di John Scofield, Billy Cobham, Richard Bona, Avishai Cohen, RYMDEN, Kurt Elling, Charlie Hunter, Fabrizio Bosso, Enrico Merlin, Gegè Telesforo, Gianpaolo Rinaldi Trio, Gianluca Petrella.

Jazzinsieme 2024 è realizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS con la collaborazione ed il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine e importanti partner privati quali OESSE, Ricci Group, Banca 360 FVG e Salvadori Arte.