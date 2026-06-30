JazzFlirt Festival 2026: a Formia la XXII edizione tra avanguardia contemporanea e archeologia

Il JazzFlirt Festival annuncia ufficialmente la sua ventiduesima edizione, disegnando un suggestivo viaggio musicale nella Riviera di Ulisse. Dal 20 luglio all’8 agosto 2026, la città di Formia e l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse faranno da cornice a una programmazione eclettica. Il cartellone spazia dalle evoluzioni più contemporanee del jazz – con innesti hip hop, house, elettronica, rock e avanguardia – fino alla valorizzazione dei giovani talenti e della tradizione.

I quattro appuntamenti principali abiteranno luoghi dal fascino millenario, muovendosi sulle tracce mitiche di Odisseo e della memoria di Mamurra.

Il Programma Completo dei Concerti

Lunedì 20 luglio 2026 (ore 21:15) | Area Archeologica di Caposele

Ben LaMar Gay Quartet

Ben LaMar Gay (cornetta, voce, sintetizzatori), Matthew Davis (tuba, voce, bansuri), Edinho Gerber (chitarra, voce, flauto), Tommaso Moretti (batteria, voce).

Originario del South Side di Chicago e cresciuto sotto l’egida dell’AACM, il polistrumentista e poeta Ben LaMar Gay apre la rassegna con il suo stile “inclassificabile”. Al centro del live ci saranno le tracce di “Open Arms to Open Us”, mix visionario tra folklore universale, cultura hip hop e tropicalismo brasiliano.

Ingresso: € 10,00

Venerdì 24 luglio 2026 (ore 21:15) | Area Archeologica di Caposele

Daniele Sepe – JazzFlirt Call For Artists “I Viaggi di Odisseo”

Viviana Novembre, Giulia Vitiello, Sofia Armato (voci), Domenico Stragapede (batteria), Riccardo Mercurio (percussioni), Gaetano Mazzaro (basso elettrico), Christian Ciciriello (sassofono), Davide Trentini (chitarra), Marco Maiello (voce/rapper), Vittorio Iavarone (tromba).

Sotto la guida eclettica del sassofonista e compositore partenopeo Daniele Sepe, otto giovani musicisti selezionati tramite bando presenteranno un repertorio di composizioni inedite ed eseguite in prima assoluta, ispirate proprio alle tappe e alle suggestioni del viaggio di Ulisse.

Ingresso: € 10,00 (Gratuito per Under 25)

Venerdì 31 luglio 2026 (ore 21:15) | Porticciolo Romano di Gianola

Sea Crête (Domenico Vellucci al sax, Vittorio Iavarone alla tromba)

Una performance site-specific concepita come un’esperienza immersiva nel Parco naturale della Riviera di Ulisse. Il duo esplorerà la risonanza acustica e le caratteristiche fisiche dello spazio aperto del Porticciolo romano, fondendo il linguaggio dell’improvvisazione con il paesaggio archeologico.

Ingresso: Libero

Sabato 8 agosto 2026 | Cisterna della Villa di Mamurra (Parco di Gianola)

Francesco Massaro – “Outline Maps” (Sax solo)

Novità di quest’anno, l’evento unisce il trekking leggero alla performance solista del sassofonista pugliese Francesco Massaro. Il progetto Outline Maps si configura come una cartografia essenziale di linee provvisorie e richiami alle culture popolari, orientata alla dimensione fisica e acustica del suono.

SET 1: Partenza ore 17:30 (Passeggiata guidata con soste narrative, arrivo alla Cisterna e concerto).

SET 2: Partenza ore 18:45 (Passeggiata guidata con soste narrative, arrivo alla Cisterna e concerto).

Ingresso: Libero

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