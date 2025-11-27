JAZZ OPEN Modena concerti dal 13 al 18 luglio 2026

Più che semplici nomi, JAZZ OPEN Modena annuncia vere e proprie icone della scena artistica contemporanea: Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre.

Ad aprire la prima edizione italiana del festival — che per sei giorni trasformerà Modena in uno straordinario palcoscenico a cielo aperto — saranno Gregory Porter e Diana Krall, protagonisti di un doppio live il 13 luglio in Piazza Roma, cuore pulsante dei grandi concerti, affacciata sul maestoso Palazzo Ducale.

Sempre nello splendido scenario di Piazza Roma, il 14 luglio arriva un altro artista di fama mondiale: Moby. Musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano, è una figura centrale dell’elettronica globale. Autore di brani che hanno segnato intere generazioni e con oltre 20 milioni di album venduti, approda al festival con la sua “astronave sonora”, fatta di dance, pop, punk, techno, chill-out, hip hop, gospel e big beat, confermando una versatilità creativa fuori dal comune.

Il 16 luglio, il festival ospita un nuovo doppio concerto in Piazza Roma, con Jamie Cullum e Joss Stone.

Cullum, cantautore e polistrumentista di fama mondiale, è celebre per la sua inconfondibile miscela di jazz, pop e rock, la presenza scenica e il talento musicale. Il suo album Twentysomething è uno dei dischi britannici più venduti di sempre.

Joss Stone, cantante e attrice britannica, vanta oltre 15 milioni di album venduti, 1 Grammy, 2 Brit Awards e numerose hit internazionali. La sua voce iconica attraversa contemporary soul, R&B, funk e reggae, con uno stile personale ispirato a miti come Aretha Franklin. Grazie alla sua presenza magnetica e a performance dal vivo elettrizzanti, ogni suo concerto diventa un rituale collettivo intergenerazionale fatto di groove ed emozione.

A chiudere questa eccezionale serie di headliner sarà un autentico gigante della musica elettronica: Jean-Michel Jarre, in concerto il 18 luglio, sempre in Piazza Roma. Visionario e appassionato di futuro e sostenibilità, Jarre è un instancabile innovatore, dalle pionieristiche produzioni elettroniche alle recenti esplorazioni in realtà virtuale e metaverso.

La programmazione completa di JAZZ OPEN Modena 2026 sarà annunciata nei prossimi mesi. Le prevendite apriranno il 3 dicembre sui canali ufficiali.

Cenni biografici

Diana Krall

Cantante, cantautrice e pianista jazz di fama internazionale, ha portato 8 album al primo posto della Billboard Jazz Chart. Vincitrice di 2 Grammy e 10 Juno Awards, ha ottenuto numerose certificazioni d’oro e di platino. Canadese, ha iniziato a suonare il pianoforte da bambina e ha coltivato la passione per il jazz trasmessale dal padre. Dopo gli studi al Berklee College of Music e collaborazioni con grandi come Ray Brown, ha avviato una carriera brillante con album come Stepping Out e Only Trust Your Heart.

Gregory Porter

Nato a Bakersfield, California, cita il gospel del Sud e i dischi di Nat King Cole della madre tra le influenze fondamentali. Ha iniziato a cantare nei jazz club di San Diego mentre studiava con una borsa di studio per il football. Trasferitosi a New York per dedicarsi totalmente alla musica, ha visto la sua carriera decollare con gli album Water (2010) e Be Good (2012), entrambi nominati ai Grammy.

Moby

Nato a Harlem nel 1965 come Richard Melville Hall (parente di Herman Melville, autore di Moby Dick), è musicista, produttore e attivista. Inizia con la musica classica, passa al punk e poi all’elettronica degli anni ’80, raggiungendo la fama nel 1991 con il singolo Go. Ha venduto oltre 20 milioni di album e collaborato con artisti come David Bowie, Public Enemy e Daft Punk. Attivista per i diritti degli animali, con la sua società Little Walnut produce film e documentari. Il suo primo lungometraggio, Tecie, uscirà nel 2026.

Jamie Cullum

Cantante, cantautore e polistrumentista noto per lo stile che unisce jazz, pop e rock, è salito alla ribalta con Twentysomething. Ha suonato in oltre 40 Paesi e in festival come Glastonbury, Coachella e Fuji Rock, oltre che per il Presidente Obama alla Casa Bianca e per la Regina Elisabetta II a Buckingham Palace.

Joss Stone

Cantante vincitrice di Grammy e Brit Award, ha ridefinito il soul, l’R&B e il funk a livello internazionale. Con più di 15 milioni di album venduti e live esplosivi che hanno conquistato i palchi più prestigiosi del mondo, è una delle voci più influenti della sua generazione, capace di fondere il soul classico con sonorità contemporanee.

Jean-Michel Jarre

Visionario e pioniere della musica elettronica, ha costantemente innovato nel campo dell’audio multicanale, della realtà virtuale e del metaverso. Ambasciatore UNESCO e attivista ambientale, ha ricevuto la Stephen Hawking Medal per la comunicazione scientifica. Con 22 album in studio e oltre 85 milioni di dischi venduti, è uno dei musicisti più influenti della scena elettronica mondiale.