Jazz Insieme a Spilimbergo – programma dall’11 al 14 settembre

Jazz Insieme
L’edizione 2024 si terrà dall’11 al 14 settembre, con una prestigiosa anteprima il 21 agosto al Belvedere di Palazzo di Sopra (Spilimbergo – PN).
Sul palco, quattro protagonisti indiscussi della scena musicale: Enrico Pieranunzi (pianoforte), Daniele Polga (sax tenore), Thomas Fonnesbaek (contrabbasso) e Mauro Beggio (batteria). Insieme daranno vita a una formazione raffinata e stimolante, tra le più apprezzate del panorama jazz contemporaneo.
MAIN STAGE
Il cuore del festival sarà il palco principale di piazza Garibaldi, con tre serate a partire dalle 21.00 (in caso di maltempo i concerti si terranno al cinema teatro Miotto).
-
Giovedì 11 settembre – Eurospace Station
Quintetto fondato nel 1986 dal sassofonista Gaspare Pasini, vanta collaborazioni con grandi nomi internazionali, tra cui il leggendario percussionista Ray Mantilla.
La sezione ritmica è composta da due fuoriclasse: Ares Tavolazzi (basso e contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria), noti per la loro tecnica sopraffina. Completano l’ensemble Bruno Cesselli (pianoforte e composizione) e Alberto Negroni (chitarra).
-
Venerdì 12 settembre – Eklektik
Progetto electrojazz guidato dal pianista Antonio Faraò, che esplora contaminazioni tra jazz, elettronica, pop e funk. Sul palco con lui: Simona Bencini (voce), Federico Malaman (basso), Max Furian (batteria) e Mauro Capitale (sax). Una proposta musicale poliedrica e di grande classe.
-
Sabato 13 settembre – The Gospel of the Blues & Dean Bowman
Il gran finale è affidato a Dean Bowman, voce tra le più potenti e rispettate della scena afroamericana. Con la sua estensione vocale straordinaria, Bowman fonde gospel, blues e sperimentazione, offrendo un concerto intenso e spirituale.
Ad accompagnarlo: Osian Roberts (sax), Paul Zauner (trombone), Rudy Fantin (organo) e Andrea Grillini (batteria).
CLUB LIVE
Oltre ai concerti principali, la musica invaderà diversi locali della città:
-
Giovedì 11 settembre, ore 19 – Osteria Al Buso
Gui-2-Lin, duo formato da Nicola Guidolin (pianoforte) e Christian Guidolin (contrabbasso).
-
Venerdì 12 settembre, ore 19 – Birreria Monsieur D.
Holy Duo, con Romano Todesco e Sebastiano Zorza (fisarmoniche), per un viaggio jazz nella musica etnica.
-
Tutte le sere – Trattoria Tre Corone
After show con jam session aperte ai musicisti.
-
Domenica 14 settembre, ore 12 – Trattoria Tre Corone
Concerto conclusivo con l’Andrea Grillini Trio: Andrea Grillini (batteria), Giulio Campagnolo (organo) e Andrea Primazzoni (sassofono). Per l’occasione sarà proposto un menù creolo dedicato alla Louisiana, in collaborazione con La Bottega del Mondo.
Il programma completo è disponibile su jazzinsieme.com