Jazz Insieme a Spilimbergo – programma dall’11 al 14 settembre

di
Orlando Battipaglia
-
Jazz Insieme

Jazz Insieme
L’edizione 2024 si terrà dall’11 al 14 settembre, con una prestigiosa anteprima il 21 agosto al Belvedere di Palazzo di Sopra (Spilimbergo – PN).

Sul palco, quattro protagonisti indiscussi della scena musicale: Enrico Pieranunzi (pianoforte), Daniele Polga (sax tenore), Thomas Fonnesbaek (contrabbasso) e Mauro Beggio (batteria). Insieme daranno vita a una formazione raffinata e stimolante, tra le più apprezzate del panorama jazz contemporaneo.

pieranunzi
Pieranunzi – Polga – Fonnesbaek – Beggio

MAIN STAGE

Il cuore del festival sarà il palco principale di piazza Garibaldi, con tre serate a partire dalle 21.00 (in caso di maltempo i concerti si terranno al cinema teatro Miotto).

  • Giovedì 11 settembre – Eurospace Station
    Quintetto fondato nel 1986 dal sassofonista Gaspare Pasini, vanta collaborazioni con grandi nomi internazionali, tra cui il leggendario percussionista Ray Mantilla.
    La sezione ritmica è composta da due fuoriclasse: Ares Tavolazzi (basso e contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria), noti per la loro tecnica sopraffina. Completano l’ensemble Bruno Cesselli (pianoforte e composizione) e Alberto Negroni (chitarra).

eurospace
Eurospace Station

  • Venerdì 12 settembre – Eklektik
    Progetto electrojazz guidato dal pianista Antonio Faraò, che esplora contaminazioni tra jazz, elettronica, pop e funk. Sul palco con lui: Simona Bencini (voce), Federico Malaman (basso), Max Furian (batteria) e Mauro Capitale (sax). Una proposta musicale poliedrica e di grande classe.

farao
Antonio Faraò

  • Sabato 13 settembre – The Gospel of the Blues & Dean Bowman
    Il gran finale è affidato a Dean Bowman, voce tra le più potenti e rispettate della scena afroamericana. Con la sua estensione vocale straordinaria, Bowman fonde gospel, blues e sperimentazione, offrendo un concerto intenso e spirituale.
    Ad accompagnarlo: Osian Roberts (sax), Paul Zauner (trombone), Rudy Fantin (organo) e Andrea Grillini (batteria).

gospel
he Gospel of the Blues & Dean Bowman

CLUB LIVE

Oltre ai concerti principali, la musica invaderà diversi locali della città:

  • Giovedì 11 settembre, ore 19 – Osteria Al Buso
    Gui-2-Lin, duo formato da Nicola Guidolin (pianoforte) e Christian Guidolin (contrabbasso).

  • Venerdì 12 settembre, ore 19 – Birreria Monsieur D.
    Holy Duo, con Romano Todesco e Sebastiano Zorza (fisarmoniche), per un viaggio jazz nella musica etnica.

  • Tutte le sere – Trattoria Tre Corone
    After show con jam session aperte ai musicisti.

  • Domenica 14 settembre, ore 12 – Trattoria Tre Corone
    Concerto conclusivo con l’Andrea Grillini Trio: Andrea Grillini (batteria), Giulio Campagnolo (organo) e Andrea Primazzoni (sassofono). Per l’occasione sarà proposto un menù creolo dedicato alla Louisiana, in collaborazione con La Bottega del Mondo.

Il programma completo è disponibile su jazzinsieme.com