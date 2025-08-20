Jazz Insieme a Spilimbergo – programma dall’11 al 14 settembre

Giovedì 11 settembre – Eurospace Station

Quintetto fondato nel 1986 dal sassofonista Gaspare Pasini, vanta collaborazioni con grandi nomi internazionali, tra cui il leggendario percussionista Ray Mantilla.

La sezione ritmica è composta da due fuoriclasse: Ares Tavolazzi (basso e contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria), noti per la loro tecnica sopraffina. Completano l’ensemble Bruno Cesselli (pianoforte e composizione) e Alberto Negroni (chitarra).