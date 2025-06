JAZZ AL CENTRO STORICO DI NAPOLI – dal 6 giugno

A partire dal 6 giugno, prende il via la terza edizione della rassegna INCONTRI JAZZ, un progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della cultura jazzistica. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni giovedì alle ore 20:30 presso la Sala Maria Lorenza Longo del Monastero delle Trentatré, in via Armanni 16, nel cuore dell’Anticaglia.

La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione tra l’Associazione Dissonanzen e l’Associazione L’Atrio delle Trentatré, con la direzione artistica di Giulio Martino. Ogni serata prevede musica dal vivo, laboratori, racconti e proiezioni, per offrire al pubblico e ai giovani musicisti coinvolti un percorso approfondito nella storia e nel linguaggio del jazz.

Il progetto, sostenuto dal MIC (Ministero della Cultura) nell’ambito del bando per la promozione della musica jazz, mira a:

valorizzare l’area storica dell’Anticaglia, ancora poco conosciuta dai visitatori;

offrire un’esperienza di guida all’ascolto per il pubblico generale;

contribuire alla formazione musicale dei giovani, in collaborazione con la classe di musica d’insieme jazz del Conservatorio San Pietro a Majella.

Ogni evento sarà anticipato da un calice di vino e uno stuzzichino di benvenuto nelle Antiche Cantine del monastero.

Programma

6 giugno – ART BLAKEY

Un omaggio al leggendario leader dei Jazz Messengers, figura chiave dell’etichetta Blue Note Records. Un viaggio attraverso la musica che ha fatto la storia del jazz moderno:

Francesco Del Gaudio – tromba

Sara Rotella – voce

Luigi Lombardi – pianoforte

Alessandro Vai – contrabbasso

Emilio Pietropaolo – batteria

13 giugno – PANNONICA

La storia intensa di Pannonica de Koenigswarter, la “baronessa del jazz”, e del suo legame profondo con Thelonious Monk. Una riflessione sul jazz nella New York degli anni ’50, tra musica e realtà sociale:

Samuele Desiato – tromba

Elia Leo – voce

Michele Lener – basso

Gianmarco Tarallo – batteria

20 giugno – LA FISARMONICA NEL JAZZ

Da strumento “anti-jazz” a protagonista: il racconto dell’evoluzione della fisarmonica attraverso le musiche di Gorni Kramer, Richard Galliano, Astor Piazzolla e Hermeto Pascoal:

Rocco Zaccagnino – fisarmonica e accordina

Martina Lombardi – voce

André Ferreira – contrabbasso

Cristiano De Pascale – batteria

Giusy Lo Sapio – percussioni

27 giugno – “ROUND MIDNIGHT” di Bertrand Tavernier

Proiezione e commento musicale del celebre film dedicato alla vita dei musicisti jazz a Parigi negli anni ’50. Ispirato a Bud Powell e Lester Young, il film vinse l’Oscar per la migliore colonna sonora grazie al lavoro di Herbie Hancock:

Gabriella Romano – voce

Luigi Lombardi – pianoforte

Antonio Mauriello – contrabbasso

Elisabetta Saviano – batteria

Informazioni e prenotazione biglietti:

Info e prenotazioni 328 6690842 – latriodelletrentatre@gmail.com

Biglietto intero 15 euro

Contributo per i possessori della tessera Sostenitori L’Atrio delle Trentatré onlus – 12 euro; per gli studenti del conservatorio € 5