JAVIER GIROTTO, GIOVANNI GUIDI e STEFANO FRESI al ROMA JAZZ FESTIVAL il 6 e 16 dicembre 2025

Al ROMA JAZZ FESTIVAL il 6 dicembre si esibirà il celebre sassofonista e compositore argentino Javier Girotto, insieme alla Young Art Jazz Ensemble.

L’orchestra è composta da 6 sassofoni, 4 trombe, 4 tromboni e sezione ritmica completa – diretta dal Maestro Mario Corvini, tra i jazzisti più stimati del panorama nazionale e collaboratore di numerose stelle internazionali, presenta in Prima Assoluta il progetto “I Love Supreme”.

Il progetto è un profondo omaggio a John Coltrane, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, di cui nel 2026 ricorrerà il centenario della nascita.

L’omaggio a John Coltrane.

John Coltrane non fu solo un sassofonista, fu un mistico del suono, un esploratore di mondi interiori e universali. La sua musica, intrisa di profonda spiritualità, è un viaggio verso l’assoluto, un tentativo di tradurre in note l’ineffabile. Sessant’anni fa, nel 1965, pubblicò A Love Supreme, album che rappresenta il vertice di questa ricerca. Un vero manifesto spirituale in cui l’umano entra in dialogo con il divino, invitando l’ascoltatore a cercare l’armonia attraverso il potere universale della musica.

Il concerto “Cantico delle Creature”.

Successivamente, il 16 dicembre verrà presentata una nuova versione del Cantico delle Creature, un progetto musicale creato per celebrare gli 800 anni della celebre opera di San Francesco. Il concerto invita a immergersi nella musica come strumento di pace, armonia universale e amore per la natura: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole del Santo di Assisi, figura luminosa di povertà, letizia e poesia, che richiama al destino comune e alla profonda connessione tra tutte le forme di vita.

Sul palco il trio di Giovanni Guidi, tra i pianisti più apprezzati della sua generazione, accompagnato dai 18 elementi della Priverno Jazz Orchestra, anche in questo caso diretta dal Maestro Mario Corvini.

Per la tappa romana sarà presente inoltre un ospite speciale nel ruolo di voce recitante: l’attore Stefano Fresi, tra i volti più noti del cinema e della televisione, più volte candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

I concerti si terranno presso:

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Teatro Studio Borgna

viale Pietro de Coubertin, 30

Prevendita al link