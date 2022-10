Jany Mc Pherson Trio feat. Luca Aquino in concerto il 30 ottobre a Salerno nell’ambito della mostra “Nouvelle Vague3”

Les compositeurs de la Nouvelle Vague

Concerto di Jany Mc Pherson Trio, con Tony Sgro al contrabbasso e Yoann Serra alla batteria, featuring Luca Aquino.

domenica 30 ottobre, ore 21

Teatro Diana, Sala Pasolini,

Via Alfonso Alvarez, Salerno

Introduce Concita de Luca

La pianista e cantante cubana Jany McPherson, residente da molti anni in Francia, virtuosa dello strumento e nota per l’originalità̀ della sua espressione pianistica, propone una personale rilettura di alcuni temi scritti per le colonne sonore dei film della Nouvelle Vague da grandi compositori francesi e non.

in collaborazione con Teatro Pubblico Campano

Botteghino Teatro Verdi 089662141 – info@teatropubblicocampano.com

VIVATICKET

Il concerto si inserisce nell’ambito della più ampia mostra “Nouvelle Vague3” ospitata dal 23 settembre al 13 novembre a Palazzo Fruscione e che espone, per la prima volta insieme, le opere fotografiche, molte delle quali inedite, di due tra i più grandi fotografi di scena della storia del cinema: Raymond Cauchetier e Douglas Kirkland. Talk, musica e cinema contribuiranno a rileggere la Nouvelle Vague nell’ambito della sesta edizione dei “Racconti del contemporaneo” per la quale quest’anno è stato scelto il titolo “Histoire d’une Revolutionnette”.

Per “Racconti del Contemporaneo”, il format di eventi e approfondimenti tematici che accompagna la mostra, si segnala in particolare il 30 ottobre, alle ore 21.00 alla Sala Pasolini, sempre in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, il concerto “Le compositeurs de la Nouvelle Vague” della pianista e cantante cubana Jany McPherson che proporrà temi di vari compositori che scrissero le colonne sonore dei film francesi più noti di fine anni ’50 e ’60. A questo repertorio si aggiungeranno alcune composizioni originali della McPherson che si esibirà in trio e avrà come artista ospite il trombettista italiano Luca Aquino.

A seguire il 4 novembre, alle ore 20.00 a Palazzo Fruscione il talk-spettacolo “Miles e Juliette, une Histoire d’Amour” di Riccardo Bertoncelli, aprirà la mini rassegna di Carlo Pecoraro, “la Danza degli Infedeli”, un viaggio in due tappe dal be-bop alla chanson francese, in calendario, rispettivamente, per il 5 e 10 novembre 2022, ore 20.00, sempre a Palazzo Fruscione.

INFO UTILI

Mostra “Nouvelle Vague3” – Opening ore 18.00 del 23.09.22 e fino al 13.11.22

La mostra è visitabile a Palazzo Fruscione, Vicolo Adelberga 24, Salerno, dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Sabato e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Lunedì chiuso.

Il costo del biglietto è di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) per studenti dai 14 ai 24 anni, scuole, gruppi organizzati superiori a 25 persone. Gratuito per bambini e ragazzi fino a 13 anni.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di Palazzo Fruscione e on line su www.ticketsms.com

Il programma completo su https://www.nouvellevague3.com/