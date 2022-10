Ivan Francesco Ballerini: esce il suo terzo disco di inediti

Voce a “Racconti di mare. La via delle spezie” che gira ormai definitivamente dentro i principali canali digitali e fisici. Disponibile anche in CD per la Long Digital Playing Srls, ecco il terzo disco di Ivan Francesco Ballerini, cantautore toscano che avevamo ampiamente conosciuto nei suoi lavori precedenti.

“Un disco che ho scritto con l’idea di far rivivere, in questa epoca così veloce, le gesta e le imprese di uomini incredibili” (I.F. Ballerini)



Eccolo il primo estratto dal titolo “Al bar del porto” che riconferma anche la collaborazione con il regista Nedo Baglioni. E poi il suono, sempre foriero di grande gusto classico ed eleganza sintetica. “Racconti di mare. La via delle spezie” promette semplicità poetica e un grande spirito artigiano anche grazie al mestiere di Alberto Checcacci, che ha curato gli arrangiamenti di numerosi brani, con cui il cantautore collabora dal suo esordio musicale, Alessandro Golini (al violino), Stefano Indino (alla fisarmonica), Alessandro Melani e Luca Trolli (alla batteria), Silvio Trotta (chitarra battente e mandolino), Giancarlo Capo, che ha curato gli arrangiamenti, la realizzazione e la direzione artistica di alcuni brani, Lisa Buralli (voce solista e cori).