“Italienne Politique” è il nuovo singolo di FREDDO

FREDDO pubblica venerdì 26 luglio 2024 con il secondo pezzo estivo sulla scia delle nuove sonorità che sta sperimentando. E sembra quasi rispondere alla domanda sospesa del precedente brano “Per Colpa Di” uscito a fine maggio…

Si intitola “Italienne Politique”, ed e’ un piccolo gioiello di groove e sarcasmo. Se l’idea era di creare un sound fresco, che strizza l’occhio all’Africa, alla Jamaica, a certa disco- funk francese anni 90’ fatta di campioni e mondi lontani, continuando pero’ ad appoggiarci sopra tematiche politiche e di denuncia vera, ecco allora l’esperimento sembra riuscito perfettamente. Grande tiro e tono pungente messi insieme in questa canzone dal sapore senza tempo e dalle parole taglienti e ironiche dirette proprio alla “Politica Italiana”.

“Uuuh ma che bravi, a parlare di tutto e di niente…”

“Italienne Politique” non parla solo di politica e politici, ma è il mio modo di puntare il dito alla maniera italiana di fare le cose, di pensare, di relazionarsi. Andrebbe ascoltato di seguito a “Per Colpa Di” almeno suggerisco di chi potrebbe essere la colpa di tante cose… Da lontano seguo il mio paese, le vicende politiche e sociali, e tante cose sono gestite male, in modo approssimativo, o peggio subdolo. I politici di ogni colore trattano la gente come bambini da incantare con le parole finendo poi per favorire sempre i propri interessi o i propri amici. Dal Governo sino a livello locale, ed e’ triste. Intendiamoci, qui in UK o nel mondo non siamo messi molto meglio, (forse questa e’ la malattia che prende quando si acquisisce potere…) pero’ io sono italiano, scrivo in italiano e sento forte il fastidio a ogni notizia, a ogni rissa, a ogni inchiesta, a ogni tribuna strillata. E allora mi incazzo e ci scrivo una canzone.

(FREDDO)

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/1Mub1dgdKPEg9Zvzur9BJk?si=yMHlI57sSvSkNioet8v2aA

Nel brano spiccano subito lo strano titolo in francese (“… grammaticalmente storto ma suonava bene e poi in francese fa piu’ chic!”) ma soprattutto la collaborazione con la cantante inglese/norvegese/jamaicana AINA che presta la sua voce black per Backing Vocals e Ad Libs arricchendo la produzione e il tono del brano di un travolgente sapore Soul.

“Italinne Politique” e’ scritto, suonato, prodotto e mixato da FREDDO nel suo Vale Road Studio di Londra, e masterizzato da Silvio Capretti per “Tiny Goats Productions” in Italia.

BIO:

Fred Portelli musicista e producer a Londra da 20 anni, vanta collaborazioni con labels e artisti internazionali come Peter Gabriel, Beyonce, Level42, etc. Da sempre tra musica, video e fotografia, nel 2019 crea il progetto FREDDO che racchiude testi cantautorali e sound internazionale in un’unica idea di arte. Nel 2020 esce “Due”, suo primo Album autobiografico dal sound cantautorale classico. Nel 2023 e’ la volta di “SINESTETICA” dove unisce in 10 brani un linguaggio simbolico a un suono piu’ elettronico.

Dalle chiaccherate in diretta con Red Ronnie ai collegamenti con numerose radio locali italiane, dalle Playlist editoriali in UK all’apertura per Myss Keta al Diffusioni Festival, FREDDO ha fatto parlare, riflettere ma anche ballare sulla sua musica. Oggi FREDDO è al lavoro su un sound nuovo per nuove uscite nel 2024.

https://linktr.ee/freddo