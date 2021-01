Is not The End, il nuovo singolo dei Rockstar Frame

Dopo un anno di pandemia e crisi globale, con il morale a terra e tutte le difficoltà della ripartenza, viene da chiedersi cosa ci aspetta per il futuro, cosa ne sarà di noi, ed è a questa domanda che provano a rispondere con una ventata di hard rock potente e melodico i Rockstar Frame nel nuovo singolo Is Not The End che anticipa il prossimo album in uscita a febbraio per Volcano Records & Promotion.

Un brano che colpisce come un pugno ben assestato, accompagnato da un lyric video che mette insieme in un collage dinamico ed esuberante, immagini di crisi ma anche di protesta ed in generale di rinascita. Is Not The End è un pezzo di sano rock come non se ne sente da tempo, che prende posizione e si schiera contro la comunicazione mainstream e la massificazione delle coscienze, anticipando con convinzione un disco che si preannuncia tra le novità più interessanti di questi primi mesi del 2021.

Ecco il link al video di Is Not The End dei Rockstar Frame

