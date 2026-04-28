IRON MAIDEN live allo Stadio San Siro di Milano il 17 giugno 2026

Gli Iron Maiden saranno in concerto allo Stadio San Siro di Milano il 17 giugno 2026, per l’unica data italiana del Run For Your Lives World Tour 2026.

Il live celebrerà i 50 anni di carriera della band e proporrà una scaletta composta dai grandi classici, dagli esordi con Iron Maiden (1980) fino a Fear of the Dark (1992). I biglietti sono già disponibili.

Ad aprire la serata saranno gli Trivium, tra i nomi più importanti della scena metalcore internazionale. La band americana tornerà in Italia dopo il recente tour con i Bullet for My Valentine e diverse partecipazioni ai principali festival.

Con oltre 130 milioni di album venduti e più di 2400 concerti in tutto il mondo, gli Iron Maiden sono considerati una delle band più influenti e amate nella storia dell’heavy metal, vincitori di numerosi riconoscimenti tra cui Grammy e Brit Awards.

Video del brano “The Trooper”

Cenni biografici.

In 50 anni, dalla visione del bassista Steve Harris nata nell’East London, gli Iron Maiden sono diventati un’istituzione globale. Nel 2025 celebrano questo traguardo con il monumentale Run For Your Lives World Tour.

Già nel 1980 si distinguevano per concerti esplosivi e un seguito fedele. L’album di debutto Iron Maiden segnò l’inizio di un’ascesa inarrestabile, accompagnata dalla figura iconica di Eddie. Con Killers (1981) e tour internazionali, la loro fama divenne globale.

La svolta arrivò nel 1982 con The Number of the Beast e l’ingresso di Bruce Dickinson. Da lì partì un decennio leggendario: album classici, tour mondiali e il celebre Live After Death. L’album Live After Death è uno degli album dal vivo più venerati e influenti di tutti i tempi.

Negli anni ’90, nonostante le difficoltà del genere e l’uscita temporanea di Dickinson, la band resistette. Il ritorno di Dickinson e Adrian Smith nel 1999 segnò una nuova era.

Il nuovo millennio portò album acclamati come Brave New World e tour spettacolari. Iconica l’immagine dell’Ed Force One, il loro aereo pilotato da Dickinson, simbolo della loro ambizione senza limiti.

Con The Book of Souls (2016) e Senjutsu (2021), arrivato al numero uno in 27 paesi, dimostrarono ancora una volta la loro forza creativa. Anche tour come Legacy of the Beast e Future Past hanno unito passato e presente, conquistando milioni di fan.

Nel 2023 sono arrivati nuovi riconoscimenti: francobolli ufficiali nel Regno Unito e il successo globale della birra Trooper. Nello stesso periodo, il batterista Nicko McBrain ha lasciato i tour dopo oltre 40 anni, sostituito da Simon Dawson.

Oggi, il Run For Your Lives Tour celebra mezzo secolo di musica con una produzione rinnovata e uno sguardo al futuro. Tra le celebrazioni anche il libro Infinite Dreams e il documentario Burning Ambition.

Informazioni e prevendita

Luogo: Stadio San Siro – MILANO (MI)

Data: Mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 19:20

La prevendita dei biglietti è sul sito Vivaticket.