Irene Olivier pubblica “Roll the Dice” – Rock-pop d’autore tra rischio e visione

Irene Olivier torna con un brano in inglese, Roll the Dice, che fonde energia e introspezione, rock-pop viscerale e produzione d’autore.

Con Roll the Dice, l’artista esprime l’energia del rock, l’introspezione del dark pop alternative, tra bassi pulsanti, synth cinematici, chitarre potenti e una voce magnetica.

Il pezzo è firmato e prodotto da Marco Gabrielli e impreziosito da un assolo slide che richiama le atmosfere emotive del rock di David Gilmour. Al basso, l’autorevole Max Gelsi (Elisa, Vasco Rossi, Pelù) contribuisce a dare profondità e autorevolezza al sound. Il testo parla di scelte difficili e del coraggio di andare controcorrente.

Roll the Dice non è solo un brano: è una dichiarazione di intenti. Irene ci invita a rischiare, a scendere nel campo da gioco della vita senza garanzie. La sua voce, intensa e determinata, è il cuore pulsante di un pezzo che parla di coraggio, desiderio e determinazione.

La tensione emotiva cresce tra strofe quasi sussurrate e ritornelli esplosivi, mentre l’arrangiamento accompagna con intelligenza ogni sfumatura del testo. Si percepisce una lotta interiore, elegantemente trasformata in musica.

Il pezzo gioca sull’alternanza di emozioni: le strofe, più introspettive e rassegnate, sembrano dire “non ce la farò”, mentre il ritornello esplode in una potente incitazione personale:

“A volte nella vita bisogna avere il coraggio di rischiare. Di lanciare i dadi. Di dire ciò che si sente, anche se non sappiamo cosa ci costerà davvero.”

Cenni biografici

Irene Olivier ha esordito con StrangerArts Produzioni nel dicembre 2021, pubblicando il progetto V-deocrazy, disponibile anche in formato fisico su CD e contenente brani come Witch Eyes, BE2, The Well e Melody.

Nel 2022 ha dato seguito al debutto con i singoli Black Van e Beautiful Liar. L’anno successivo, nel 2023, è arrivato Valentina, il suo primo brano in italiano.

Il singolo più recente, Imperfetto, è uscito con Imperfetto Records ed è stato inserito da SkyTG24 nella top 27 dei singoli di aprile.

Imperfetto affonda le radici nell’indie/alternative pop, arricchito da sonorità elettroniche e trap-pop. Il testo ruota attorno a un “incubo imperfetto” in cui due alter ego sono separati da un muro, metafora di conflitto interiore e dualità.

Con Valentina, Irene affronta temi legati all’amore tossico e a una femminilità simbolica, segnando la sua prima esperienza di scrittura in italiano.

I brani in lingua inglese — Witch Eyes, BE2, The Well, Melody, Black Van e Beautiful Liar — riflettono invece la sua vocazione internazionale, con testi rivolti a un pubblico globale e sonorità che spaziano tra pop, rock ed elettronica.