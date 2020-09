IRENE GRANDI AL TEATRO DELLA TORRE di Casertavecchia il 3 settembre

SETTEMBRE AL BORGO

Oggi è già domani – 48eima edizione

Direzione artistica Enzo Avitabile

Casertavecchia dal 2 al 6 settembre 2020

IRENE GRANDI AL TEATRO DELLA TORRE

GIOVEDì 3 SETTEMBRE

www.settembrealborgo.it

Irene Grandi torna a esibirsi dal vivo giovedì 3 settembre a Casertavecchia alla 48esima edizione di Settembre al Borgo, festival diretto da Enzo Avitabile (2-6 settembre 2020).

Il Teatro della Torre, per la seconda serata, accoglie alle ore 21.30 (biglietti sold out) la cantante fiorentina con il suo Power Trio composto da Saverio Lanza alle chitarre e cori, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria.

Reduce da uno splendido Sanremo dove ha presentato “Finalmente io”, brano scritto per lei da Vasco Rossi (insieme a Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi) e dalla recente pubblicazione di un secondo singolo, “Devi volerti bene” (brano che la stessa Irene ha firmato con Curreri, Romitelli, Casini e Pulli), Irene Grandi presenterà dal vivo uno spettacolo essenziale, energico e diretto che raccoglie il meglio di una carriera lunga e fortunata. Tutta la potenza, il coinvolgimento, la poesia della sua voce e il suo “essere rock” nell’anima per un concerto che, attraverso venticinque anni di successi, la confermerà interprete e autrice tra le più dotate.

Molta della musica che sarà presentata dal vivo a Casertavecchia è contenuta nel doppio album “Grandissimo” (2019 – Cose da Grandi / Artist First), raccolta che, nell’edizione speciale uscita subito dopo Sanremo, contiene anche “Devi volerti bene” e “Finalmente io”.

“Grandissimo” rappresenta il sunto di questa straordinaria artista, la sua anima plurale – rockettara ma anche cantautrice e interprete raffinata – che fa ricerca continua, nella musica come nella vita. Ha calcato grandi palchi collaborando con i più importanti nomi della musica italiana e internazionale. Eppure lo sguardo è sempre rivolto in avanti, sfidando il futuro e cercando sempre nuovi stimoli artistici e umani.

Organizzata dal Comune di Caserta con il sostegno della Regione Campania, l’edizione 2020 di Settembre al Borgo – che si terrà in piena sicurezza e nel rispetto della normativa anti-Covid – ospiterà grandi nomi della musica d’autore italiana (attesi a Caserta nei prossimi giorni Enrico Ruggeri, Alex Britti e Ron), spettacoli itineranti, presentazioni di libri, mostre, incontri e performance artistiche che valorizzano gli artisti e i talenti del territorio.

Per la sezione “Un borgo di libri” a cura di Luigi Ferraiuolo in programma giovedì 3 settembre alle 19 al Borgo Contessa Iolanda “Donne, figli, famiglie di mafia”, incontro con la scrittrice Angela Iantosca, il magistrato Antonio D’Amato, il giornalista Raffaele Sardo e il presidente Ordine Avvocati Santa Maria Capua Vetere, Adolfo Russo. Modera Marilù Musto. Alle 20, in Piazza del Duomo, invece, Marco Bentivogli è protagonista dell’happening dal titolo «L’Italia che verrà»

Spazio anche agli spettacoli nelle vicine frazioni casertane: all’Antica Corte di Pozzovetere protagonista giovedì alle 20 il musicista Luca Rossi con “Ballate, racconti e serenate”.

Tutte le iniziative in programma sono ad accesso gratuito, nel rispetto della normativa vigente anti-Covid. Per i concerti in programma al Teatro della Torre è necessaria la prenotazione del posto.

PER INFORMAZIONI: tel.347 4909566

– info.settembrealborgo@gmail.com – https://www.facebook.com/settembrealborgo48