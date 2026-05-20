Irene Fallani torna con “Più Vera”: il singolo che invita le donne a smettere di nascondersi

Irene Fallani torna sulla scena musicale con “Più Vera”, il suo secondo singolo: un brano intenso, elegante e profondamente umano che mette al centro il valore dell’autenticità, della consapevolezza e della forza interiore. Dopo l’esordio con “Confusa di Felicità”, l’artista toscana prosegue un percorso musicale coerente e personale, capace di trasformare esperienze di vita reali in parole e melodie che parlano a chi ascolta senza filtri.

La voce di Irene Fallani porta con sé la sensibilità di una donna matura, che conosce il peso delle scelte, delle cadute e delle rinascite. In “Più Vera” non c’è artificio, ma un racconto sincero fatto di introspezione e verità emotiva. Il brano nasce dal desiderio di affermare la libertà di essere sé stessi, senza maschere né compromessi, accettando le proprie fragilità come parte integrante della propria forza.

Il messaggio lanciato da “Più Vera” è chiaro e attuale: una donna può essere fragile e determinata allo stesso tempo, può cambiare, reinventarsi e riscoprirsi senza dover inseguire modelli imposti dall’esterno. La canzone diventa così una dichiarazione di identità, un invito ad ascoltarsi e a trovare la propria voce, anche quando il mondo sembra chiedere il contrario.

Artista, imprenditrice e donna profondamente legata ai valori umani, Irene Fallani costruisce una dimensione musicale raffinata e autentica, in cui ogni parola nasce dalla vita vissuta. “Più Vera” non è solo una canzone, ma un messaggio di consapevolezza e femminilità libera, capace di rispecchiare tante persone che cercano il coraggio di mostrarsi per ciò che sono davvero. Un invito semplice e potente: “essere, finalmente, più veri.”