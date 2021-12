Io ti seguirò – Angelo Bettati

Io ti seguirò è il Nuovo Singolo del Musicista Cantautore Angelo Bettati, fuori in tutte le piattaforme streaming dal 10 Dicembre 2021.

La canzone racconta la storia molto sentita di un ragazzo talmente innamorato che è disposto a tutto pur di conquistare per sempre il cuore della sua amata! Si reca pure da una maga per farsi leggere il destino e il suo Amore lo grida ai 4 venti. E’ una canzone bella, struggente, romantica nonché autentica!

ASCOLTA IO TI SEGUIRO’

https://songwhip.com/bettatiangelo/io-ti-seguiro

BIOGRAFIA:

Angelo Bettati è un Cantautore Musicista che inizia il suo percorso nella Musica quando aveva soltanto 5 anni. In quell’età inizia infatti a suonare la chitarra come privatista dal maestro di conservatorio Renzo Cabassi, proseguendo lo studio classico per 11 anni, completando il percorso con 3 anni di solfeggio. Trasferitosi a Milano, ha continuato lo studio della chitarra acustica, affrontando il corso da compositore melodista. Ha poi iniziato con il violino, canto, flauto traverso e il pianoforte. Tutt’ora continua nella crescita, in quanto il cammino della Musica non ha mai fine.