“Io sto bene”: il viaggio tra musica e natura che Serena MaTù porta in tour per tutta l’estate

È online dal 31 luglio 2023 “Io sto Bene”, nuovo singolo della cantautrice lucana Serena MaTù estratto dal disco “Siamo sotto al cielo”. Nato come diario di viaggio del precedente tour “On The Road” – durante il quale sono state realizzate le riprese del videoclip – il brano è accompagnato da un nuovo tour che porterà l’artista in varie regioni d’Italia nei mesi di agosto e settembre:

03/08: Arreto a la Cupa – Sturno (AV)

04/08: Quarto Storto – Matera

05/08: Blue Dhalia – Gioiosa Ionica (RC)

07/08: Cafè Retrò – Lamezia Terme (CZ)

08/08: Luppolo di Mare – Policoro (MT)

12/08: Palazzo della Cultura – S. Mauro Forte (MT)

14/08: Estate Abriolese – Abriola (PZ)

19/08: White Dog Brewery – Guiglia (MO)

01/09: Olé – Cecina (LI)

02/09: Bard House – Calcata (VT)

15/10: Teatro delle Sedie – Roma

Non a caso “Io sto bene” racconta un viaggio tra la musica e la magia della natura, “un perdersi per poi ritrovarsi dentro quella parte di noi che solo di rado riusciamo a cogliere, perché troppo distratti da una realtà a volte illusoria e bugiarda. Se ci soffermassimo a guardare con più attenzione il mondo che ci circonda, ci renderemmo conto di quanto la natura possa essere di vitale ispirazione tramite la sua energia e le sue vibrazioni che, se accolte profondamente, riescono a sprigionare la nostra essenza più vera e autentica.”

Il brano – scritto da Serena MaTù, realizzato insieme all’inseparabile bassista poliedrico Michele Colantuoni “Erre” con la partecipazione alla chitarra di Massimiliano Zerbonia, registrato presso il R’n’B Recording Studio di Max Rosati e pubblicato per Blond Records – è disponibile dal 31 luglio in streaming su tutte le piattaforme digitali con videoclip ufficiale sul canale YouTube di Serena MaTù.

Ascolta “Io sto bene” su Spotify: https://open.spotify.com/track/0F1lsQw8mxIMB3AR6Z1MuP?si=8a55e166144f46f6

Guarda il videoclip ufficiale di “Io sto bene”: https://youtu.be/_IfU7nz-aM8

Serena MaTù

Cantautrice lucana stregata dalla Maremma attiva dal 2013, è ad oggi affiancata da Michele Colantuoni “Erre”, poliedrico bassista etrusco, con cui è in tour per presentare il nuovo disco “Siamo sotto al cielo” [label Blond Records].

Dalla Sicilia a Milano passando per alcuni dei maggiori live club italiani (Arci Bellezza di Milano, Lumieré di Pisa, Defrag e Teatro delle Sedie a Roma, Khorakhanè di Grosseto, Officine Balena di Palmi, Progresso di Firenze, Marla di Perugia) e gli open act per Sick Tamburo, Management e Sinfonico Honolulu, il tour “On the road” in collaborazione con Stokabooking prosegue tutt’ora attraverso l’italica penisola per presentare i nuovi singoli, ultimo dei quali “Io sto bene” nell’estate 2023.

Serena MaTù serenamatu@gmail.com

Booking stokabooking@gmail.com