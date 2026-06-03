introness1 pubblica “inquietovivere”: un viaggio lucido dentro il conflitto interiore

introness1 pubblica inquietovivere, un album che si impone come un lavoro profondamente personale e stratificato, nato da un lungo percorso di scrittura e consapevolezza. Il disco, distribuito da Distrokid per Rhymes4Life, è prodotto da Promo L’inverso e Vestobeats, con mix e mastering curati da Goldeneye Studios e dallo stesso Promo L’inverso.

Ad anticipare l’uscita sono stati i singoli Latakia e Determinazioni Nervose, due tracce che hanno già definito il tono del progetto, introducendo un immaginario fatto di tensione, introspezione e analisi lucida della realtà.

Senza featuring, inquietovivere si sviluppa come un racconto compatto e coerente, dove ogni traccia rappresenta una tappa precisa di un percorso interiore. Le sonorità alternano elementi cupi, riflessivi e ipnotici a momenti più diretti e incisivi, costruendo un equilibrio costante tra aggressività e contemplazione. È un disco che non cerca immediatezza, ma profondità, e che si prende il tempo necessario per essere compreso.

introness1: tra dualità, rinascita e ricerca di equilibrio

inquietovivere è la sintesi di un viaggio interiore che attraversa anni di esperienze, perdite, riflessioni e trasformazioni. Il disco si muove attorno al concetto di dualità, esplorando costantemente il contrasto tra opposti: luce e ombra, rabbia e calma, illusione e verità, caduta e rinascita.

Questo equilibrio instabile prende forma anche nella copertina: una luna a falce sospesa sopra un paesaggio scuro, essenziale, quasi immobile. Un’immagine che richiama uno yin e yang naturale, dove il vuoto e il pieno convivono senza bisogno di spiegazioni, superandone l’inganno al quale spesso la nostra cultura va incontro, quello della lotta tra bene e male e non dell’equilibrio degli opposti nell’unitario.

Il progetto nasce da un’esigenza autentica: tradurre in musica un processo di presa di coscienza, affrontando il conflitto senza semplificarlo. Le tracce si sviluppano come tappe di un percorso che parte dalla rabbia e dalla frattura per arrivare a una forma di accettazione, dove l’amore e la comprensione diventano elementi centrali.

Con una scrittura diretta, consapevole e fortemente identitaria, intrones1 si allontana dalle logiche di mercato per costruire un lavoro che chiede attenzione e restituisce profondità. inquietovivere è un disco che non si limita ad essere ascoltato: va attraversato.