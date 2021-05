“Into the Sound”, il nuovo singolo di the.kid

E’ uscito il nuovo singolo dell’eclettico the.kid, un’onda electro che ci trasporta in mondi lontani.

The.kid (alias Dante Delli) pubblica “Into the Sound”. Dopo un intro che carica il drop, il brano prende subito velocità. Kick e snare sono molto aggressivi così come i bassi sintetici mescolati agli strumenti reali che creano la particolarità che contraddistingue il sound di the.kid dagli altri producer di musica elettronica. Non sentivamo slap di basso da un po’…Le voci molto filtrate, enfatizzano ancora di più il mood “dark” che accompagna l’artista dall’inizio, che fin da subito ha voluto dare una forte impronta anche visiva al progetto.

Lo stesso the.kid lo descrive come l’inizio di un viaggio, che, oltre alla musica, deve per forza comprendere un immaginario visuale. Un brano incalzante pieno di energia ma anche ricco di un certo misticismo.

Alla ricerca di un segnale, alla ricerca di un suono. The.kid come un pirata spaziale, esplora nuovi mondi per lanciare il suo segnale in attesa che qualcuno lo percepisca. È questo lo storytelling che accompagna il nuovo, bellissimo video di the.kid. Un viaggio interstellare e mentale, tra i led dai colori abbaglianti della situazione live, alle morbide e tortuose pieghe del bianco e nero di un pianeta indefinito. Gli slow-motion e le continue accelerazioni che si intrecciano con il beat incalzante di “Into the sound”, rendono estremamente godibile il tutto. Anche per questo video The.kid si affida alla regia dell’eclettico Francesco Agostini, una collaborazione che dura ta tempo.

“Into the sound” esce per la giovane etichetta Bonnot Music ed è distribuito da Believe Digital. Lo trovate in tutte le piattaforme digitali.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=cWSqLMOtQFk

