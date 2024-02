INTI-ILLIMANI e GIULIO WILSON | AGUA WORLD TOUR il 18 luglio al Belvedere di San Leucio (Caserta)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024 ORE 21

BELVEDERE DI SAN LEUCIO – CASERTA

UN’ESTATE DA BELVEDERE

Inti-Illimani e Giulio Wilson, di nuovo insieme con l’Agua Tour, annunciano un concerto anche in Campania, al Belvedere di San Leucio a Caserta. La leggendaria band cilena e il cantautore italiano si esibiranno il 18 luglio alla IX edizione di “Un’Estate da BelvedeRE”, il festival diretto da Massimo Vecchione, organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta. I biglietti per assistere al concerto sono già disponibili su Ticketone e Go2.

Grandi musicisti insieme sullo stesso palco per una bellissima festa latina! Dal vivo eseguiranno le canzoni del nuovo album “Agua” e i brani classici e celebri degli Inti Illimani. Il progetto nasce dalla confluenza artistica di due universi musicali: la tradizione popolare degli Inti e la penna poetica di Giulio Wilson.

L’album “Agua” è un disco intenso che fa riflettere su molti temi attuali, dal cambiamento climatico al recupero di valori umani. Dalla tutela dell’ambiente alle relazioni interpersonali.

Inti-Illimani è un nome composto che deriva dalla lingua quechua Inti e dall’aymara Illimani che significa “Sole di montagna”, precisamente nelle vicinanze di La Paz, in Bolivia. La band, composta fin dagli esordi da un gruppo di giovani studenti dell’Universidad Técnica del Estado de Chile, nacque all’interno del movimento denominato “La Nueva Canción Chilena” che si sviluppò tra il 1965 e il 1973. Nel 1973 si sono stabiliti in Europa, per la precisione in Italia. Dagli anni ‘80 la loro carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, raggiungendo le vette delle classifiche italiane e aggiungendo innumerevoli dischi d’oro e di platino. Gli Inti-Illimani hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, con esibizioni e concerti in più di 58 Paesi. La band ha condiviso il palco e si è esibita con artisti di grande rilievo come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, John Williams, Paco Peña, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Milton Nascimento, Daniele Silvestri, Lucio Dalla, Pablo Milanés, Francesca Gagnon, Arja Saijonmaa, Holly Near, Joan Baez, Marta Gómez, Isabel Parra, Georgina Hassan, Víctor Heredia, tra gli altri, calcando i palchi più importanti di tutto il mondo. Nel 2017, la band cilena ha festeggiato 50 anni di carriera artistica ininterrotta con un tour in Cile e due concerti sold-out al Teatro Caupolicán di Santiago.

Giulio Wilson, cantautore ed enologo, paroliere eclettico e musicista, ha la rara capacità di portare alla luce storie fuori dal tempo e dal coro, di una bellezza tale che non può fare a meno di raccontarle, con la musica, con le parole e con il genio del cantastorie. Il 16 aprile 2022, in un periodo di “confinamiento”, Luis Sepúlveda muore. Giulio invia un messaggio di cordoglio a Jorge Coulón, leader degli Inti-Illimani, che gli risponde “Gli artisti e gli scrittori di testi non muoiono mai”. È così che inizia la loro storia, in un giorno che non è stato come gli altri. Avvolta in un tempo lento, di vita in casa e con il mondo fuori fermo, in attesa della primavera. Da quel giorno Giulio non ha mai smesso di essere in contatto con gli Inti-Illimani, ora compagni d’arte e amici nella vita. E la primavera artistica arriva per loro con “Agua”, l’album che firma una forte unione umana, tradotta in 13 canzoni e un tour che ha già attirato 20.000 spettatori in Europa e Cile.

Il concerto di Inti-Illimani e Giulio Wilson a Caserta si aggiunge al cartellone della nona edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE” che quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio, infatti, ci saranno eventi anche in Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta. Già annunciati Giovanni Allevi (13 giugno), Nayt (18 giugno), Paolo Crepet in “Prendetevi la Luna” (27 giugno), PFM (4 luglio), Eduardo De Crescenzo (19 luglio), Fulminacci (20 luglio) e Nick Mason (23 luglio) per Belvedere Session. Mentre Il Volo (9 settembre) e Gigi D’Alessio (6, 7, 8, 14 e 15 settembre) saranno i protagonisti di Reggia Session. Nuovi ospiti verranno annunciati nei prossimi giorni.