Intervista OVERCARDANO

1) Come vi siete avvicinati alla Musica?

Credo che valga per tutti e tre la stessa riposta. Nelle nostre vite la passione per la musica c’è sempre stata e credo di poter dire, che ci sarà sempre. C’è chi ne ha fatto un mestiere vero e proprio e vive di musica e chi vorrebbe vivere di musica ma non potendo farlo cerca di trovare sempre maggiori spazi per la musica nella propria vita e forse inconsciamente con dipendenza facciamo musica per sopportare i momenti scuri della vita, la musica ci apre uno spazio verso la luce e ci fa vivere meglio ogni brutto momento portandolo sempre vicini alla bellezza. ci proviamo!

2) Cosa vuol dire il nome della vostra band?

Cercavamo un nome che potesse esprime il modo in cui funziona questa band in cui ognuno apporta il proprio contributo cercando di essere sé stesso alla massima potenza. Per quanto riguarda l’origine del nome abbiano scoperto che nel motore, ad esempio, di una moto c’è un pezzo che si chiama “cardano” che è un “organo meccanico che trasmette l’energia cinetica” cioè fa muovere il motore. Ecco in questo senso noi del gruppo siamo 3 “cardani” del motore della Band musicale che contribuiscono a “trasmettere energia” in questo caso “energia musicale”. In più casualmente il nome un po’ richiama il cognome di uno dei ragazzi del Gruppo Maurizio Cardaci da cui è partita l’idea di scrivere canzoni.

3) Da pochissimo è uscito un vostro nuovo singolo, come sta andando?

Si tratta della nostra “opera prima” del primo tentativo di affacciarci sul mondo della musica. Quindi stiamo imparando facendo. Il brano FUORI DI ME è presente su YOU TUBE e abbiamo quasi raggiunto le 1.500 visualizzazioni in poco meno di una settimana. Il brano poi è presente in tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple Musica, Itunes, Amazon Music e altre) e sono stati pubblicati alcuni articoli di presentazione del brano su alcune testate musicali on line. A breve verranno anche pubblicate alcune interviste per raccontare meglio la nostra storia. Siamo solo all’inizio!

4) Raccontateci com’è nato e di che cosa parla.

Il brano FUORI DI ME è stato scritto pochi mesi fa; quindi, è recentissimo ma è innanzitutto una storia vera e reale. Tutto quanto narrato è accaduto davvero. E’ l’incontro dopo tanti anni con una persona, una donna, conosciuta in età adolescenziale ed è in pratica la confessione da parte del protagonista dopo tutti questi anni di tutti gli stati d’animo provati al tempo del loro incontro da ragazzi al solo stare vicino a questa ragazza, i primi contatti, le prime pulsioni fisiche ed il primo innamoramento inconfessato. Tutti sentimenti che a quell’età sono prorompenti e restano ben saldi nella memoria ancora dopo tanti anni

5) Avete pensato anche a un tour?

A Roma si dice E te credo! Quale musicista non vorrebbe fare un tour per suonare le proprie canzoni e entrare in contatto con il pubblico. Noi saremmo già pronti!

Grazie mille!

ASCOLTA FUORI DI ME

https://songwhip.com/overcardanotheband/fuori-di-me

GUARDA IL VIDEOCLIP

https://youtu.be/Bzsx2_t9xVw

CONTATTI

https://www.facebook.com/overcardano

https://www.instagram.com/overcardanotheband

https://www.youtube.com/channel/UC8PCPJeOjbAaBtdJTSzA7jw