Intervista al giovane Pianista-Cantautore Partenopeo Maurizio Epoca

Maurizio Epoca è un giovane Pianista-Cantautore partenopeo classe ’96. Artisticamente nasce come pianista iniziando lo studio della musica classica all’età di 9 anni. Durante il suo percorso formativo sente l’esigenza di provare ad essere un artista completo e quindi inizia a studiare canto e comincia a comporre le sue prime canzoni. Nel 2018 riesce a centrare le finali nazionali del premio “Mia Martini” e “Il cantagiro”. A Settembre 2019 ha la grande possibilità di esibirsi nella città di Sanremo calcando il palco dello storico e prestigioso “Teatro Casinò di San Remo” in occasione della finale del concorso “Sanremo Canta Napoli”. Dopo due anni dal suo ultimo singolo ritorna in scena con “Stellarium” brano autoprodotto di cui è autore di testo e musica, in unplugged solo piano e voce con l’obbiettivo di emergere per quello che è realmente artisticamente.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Maurizio per conoscerlo un po’ meglio!

Ecco la nostra intervista:



1) Ciao Maurizio da quanto tempo suoni?

Ciao,Suono da circa 12 anni

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Penso che siamo in un momento un po’ particolare e si fa fatica ad emergere ma sono fiducioso per il futuro

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2020?

Si penso sia possibile ma è davvero dura, bisogna crederci ed essere determinati e caparbi!

Volere è Potere!

4) C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

Non faccio nomi per non far dispiacere nessuno ma stimo chi nonostante tutto crede ancora nel panorama musicale italiano e porta avanti degli ideali mettendoci sempre il cuore in quello che fa.

5) Progetti futuri?

Più che progetti io direi obiettivi! Vorrei provare ad emergere. Sogno di lavorare a qualche mio progetto in una delle capitali della musica.



Grazie mille Maurizio e Buona Musica!

ASCOLTA IL SINGOLO STELLARIUM

https://spoti.fi/3kB1grO



GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/-kM0fsBGQJQ