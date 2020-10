Intervista al Dj – Producer IPN in occasione dell’uscita di “Now It’s Over”

IPN è un cantante, DJ e producer. Studia canto come autodidatta fino al 2013 quando fu ispirato dalla rock band americana, Linkin Park. L‘11 Ottobre 2020 pubblica in tutte le piattaforme streaming un nuovo singolo dal titolo Now It’s Over. Ha collaborato alla produzione del brano anche il produttore Bardo Novotny (produttore di alcune tracce di Nicotine di Travor Daniel e artista e amico di Black Bear dal quale è supportato).

Il brano contiene un forte messaggio di rivalsa ed è caratterizzato da sonorità cupe ispirate ad artisti come Linkin Park, Mike Shinoda e Blackbear. La canzone è dedicata alle persone che vogliono avere successo nei propri obiettivi e smettere di essere nel modo in cui l’ambiente formato da famiglia e amici vogliono che siano. Si tratta di un vero e proprio invito a prendere le proprie decisioni per raggiungere i propri obiettivi con forza e coraggio.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con IPN per conoscerlo meglio.

Ecco la nostra intervista:



1) Da quanto tempo suoni?

In realtà non suono uno strumento in particolare, più che altro faccio qualche nota alla tastiera e poi correggo tutto al pc.

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Non la seguo molto.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2020?

Tutto è possibile, bisogna sapere proporre prodotti di qualità e soprattutto sapersi gestire a livello organizzativo e promozionale.

4) C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

Ce ne sono tanti, includendo anche chi non c’è più, io direi: Michael Jackson, Mike Shinoda, Linkin Park, Blackbear, Eminem

5) Progetti futuri?

Non c’è nulla di certo, ma sto proseguendo con la scrittura di nuovi brani, e la regolare creazione di mashup/bootleg



Grazie mille!



ASCOLTA NOW IT’S OVER

https://bit.ly/3diAtNK

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/DsR6ADGK1nM

CONTATTI

Artist: ipn.official.business@gmail.com

Management: sani.valeria@gmail.com

Follow IPN:

Instagram: https://www.instagram.com/ipn_official/

Twitter: https://twitter.com/ipn_officiaI

Facebook: https://www.facebook.com/ipnofficialmusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@ipn_official?lang=en

Website: https://ipnofficial.wixsite.com/ipnofficialwebsite

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1L9OnjwzE1fUAoRHCXu5sF?si=bgc8qGJPTRCyIfUle-9O1Q

SoundCloud: https://soundcloud.com/ipn_official/tracks

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCW-EqQSDZErF4Cnz0DyISDA/videos