Intervista al cantautore “Diverso” in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Il Peso del Tempo”

Il peso del tempo è il primo singolo del cantautore toscano Diverso (pseudonimo di Alessandro Labbruzzo), già disponibile dal 29 marzo sui principali digital store, sulle piattaforme di streaming e presto su YouTube con il videoclip ufficiale.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Alessandro per conoscerlo meglio.

Ecco la nostra intervista!

1) Da quanto tempo suoni?

Suono e canto da almeno 10 anni, ed ho alle spalle esperienze di varie band che hanno svolto loro attività nella mia regione (Toscana).



2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Seguo costantemente il panorama indipendente, ho molti artisti di riferimento.

Credo che sia molto positivo portare nuovi contenuti, negli ultimi anni è stata una necessità sempre più presente, e i mezzi rispetto al passato (fortunatamente) non mancano.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2021?

Senza ombra di dubbio c’è un percorso da programmare ed affrontare, ma con i giusti mezzi è possibile sostentarsi e con il tempo vivere con questo lavoro.

Purtroppo in questo momento la situazione non è delle più floride.



4) C’è qualche “collega” che stimi particolarmente?

Della “nuova scena” stimo particolarmente Andrea Laszlo De Simone, Lucio Corsi, Iosonouncane, Venerus e molti altri…

Mentre della scena pop stimo artisti come Renato Zero, Fabrizio Moro e Marco Masini.

Ce ne sono molti, e senza dubbio chiamare alcuni di questi artisti colleghi è un po’ azzardato, data la maturità artistica (e non solo) ben superiore alla mia.

5) Progetti futuri?

In futuro rilascerò altri brani, e molti altri contenuti.

Quindi invito tutti a seguirmi sui vari canali social, spero che possiate apprezzare il mio lavoro.





ASCOLTA IL PESO DEL TEMPO: https://lnk.to/ilpesodeltempo

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/DagSHixsaFA

Biografia Artista – Diverso

Diverso (pseudonimo di Alessandro Labbruzzo) è un cantautore e musicista nato a Poggibonsi il 17 novembre 1997. Le sue fonti di ispirazione spaziano dal cantautorato italiano (Renato Zero, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Marco Masini, Lucio Battisti, Rino Gaetano, Antonello Venditti) alle band pop/rock italiane (Negramaro, Baustelle, Subsonica) fino ad artisti e band internazionali (Coldplay, Elton John, Ed Sheeran). Si appassiona alla musica fin da bambino, dall’età di 12 anni frequenta palchi di piccole realtà di tutto il territorio nazionale come interprete solista. Ha alle spalle diverse esperienze di band e progetti che hanno svolto la loro attività in vari teatri e locali della toscana. Nel marzo 2021 esordisce come cantautore con il primo singolo : Il peso del tempo. Il brano è un momento di riflessione dell’artista sulla lotta continua contro il tempo e sulla nostra paura di un’illusione di cui siamo spesso vittime, ma anche carnefici.

LINK SOCIAL – DIVERSO

Instagram: @officialdiverso

Facebook: https://www.facebook.com/officialdiverso

YouTube: Diverso

Spotify: Diverso

CONTATTI : info@officialdiverso.com