Intervista al “Cantautore” Daniele Pistone in occasione dell’uscita di “Asini”

Daniele Pistone è un interessante artista emergente, autore di testi e musiche, che il 29 Gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo ufficiale dal titolo “Asini”.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con lui per conoscerlo meglio!

Ecco la nostra intervista:

– Da quanto tempo suoni?

Come musicista da quasi vent’anni, come cantante da 6, come cantautore non ho avuto ancora l’occasione.

– Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Credo che la gente debba interessarsi di più a quello che ha intorno e non affidarsi solo alle grandi produzioni. Esiste musica meravigliosa che rimane in nicchie troppo ristrette, questo è direttamente proporzionale al fatto che non ci sono spazi o mezzi veri e propri che incentivano la musica indipendente nella giusta forma.



– Secondo te è possibile vivere di musica nel 2021?

Si, ma non nel modo “Disney” che ci immaginiamo. Se vuoi essere un musicista oggi giorno devi essere il tuo produttore, manager, finanziatore, etc.. Io per sopravvivere di musica ho imparato e sto imparando a suonare diversi strumenti e generi musicali per potermi inserire in qualche progetto che possa sostentarmi per poter continuare a coltivare la mia passione e il mio lavoro. Ma questa è la mia esperienza, non una regola. Comunque in qualsiasi maniera lo si faccia, bisogna essere perseveranti e costantemente sul pezzo.. è dura.

– C’è qualche “collega” che stimi particolarmente?

Assolutamente si. Un grande collega non che amico: Francesco Pintaudi, in arte “Foggy”. Un compositore stupefacente e tenace. Una vera macchina da guerra che sprizza singoli da tutti i pori con uno stile suo, incisivo e sempre pieno di significato. A mio avviso, un poeta contemporaneo.

ASCOLTA ASINI

https://bit.ly/3q7PYhc

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/luo1yiC7cno