Intervista al Cantautore Compositore GIBO in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “L’Alba è Chiara” (SIPEM-SICAM 2020)

Gibo è un cantautore, compositore, chitarrista, paroliere e arrangiatore. Si occupa di musica da ben 14 anni a ha iniziato a suonare la chitarra alla tenera età di 11. All’inzio dell’Estate 2020 pubblica in tutte le piattaforma digitali il suo nuovo singolo dal titolo “L’alba è Chiara”, una produzione italo-belga con etichetta SIPEM-SICAM. Il brano parla di quelle situazioni che vedono i figli andare via di casa per studiare ed in particolare è dedicata alla figlia Chiara e l’alba è appunto l’inizio della sua nuova vita.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con GIBO per conoscerlo meglio.

Ecco la nostra intervista:

1) Ciao GIBO! Da quanto tempo suoni?

Da 40 anni.

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena musicale italiana?

Penosa: talent che servono solo a quelli che comandano per mantenersi. Nessuno spazio nuovo per gli emergenti.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2020?

Solo se sfondi.

4) C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

Baglioni, Ramazzotti, Bocelli.

5) Prossimi Impegni?

Sto lanciando un nuovo singolo: ROSE NEL CIELO

Grazie mille GIBO e buon lavoro!

ASCOLTA L’ALBA E’ CHIARA

https://bit.ly/2YivF4y