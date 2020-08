Intervista agli EIP in occasione dell’uscita nuovo singolo “OUT TODAY”

EIP è un progetto nato in un solo corpo che ha raggiunto la perfezione con il numero tre, una conquista, una rinascita. Le vibrazioni carnali e quelle trascendenti del batterista Paolo Colazzo, del bassista Davide Codazzo e del cantautore Emilio Maggiulli si sono fuse dando luce al frutto artistico prediletto e ampiamente ricercato. La competenza e l’esperienza di Paolo, unite al talento e all’entusiasmo di un giovanissimo ma non per questo meno abile bassista, Davide, e alla creatività di Emilio, mente originaria, elemento primordiale, compositore e produttore dei brani, nati in seguito a un lungo e intenso lavoro di scrittura, registrazione, ascolto e meditazione, rifacimenti e arrangiamenti nuovi e alternativi. Gli EIP sono una band electro-pop nata alla fine del 2013. Suoni attuali influenzati talvolta dal blues che si accostano alla new wave, sonorità acustiche con l’apporto dell’elettronica che ne fa da cornice. I brani pubblicati su Reverbnation.com e Soundcloud.com hanno ottenuto in pochi giorni un notevole successo. L’esordio avvenuto alle Officine Cantelmo (Lecce) il 21 Dicembre 2013 in apertura a Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) e il concerto di apertura a Roberto dell’Era (Afterhours) al Before di Parabita (Le) il 3 Gennaio 2014, hanno decretato l’inizio ufficiale del progetto che all’epoca usava ancora il nome per esteso “Emily Is Pregnant”. Dopo un’intensa attività live, che li ha visti suonare in giro nei locali e le piazze della penisola salentina e non solo, pubblicano su YouTube e tutte le piattaforme streaming (Spotify, Apple music, Deezer…) il loro primo video clip “To My Love”link: www.youtube.com/watch?v=l5iO_KsWNZ0 Girato da Giuseppe Pezzulla e Davide Micocci alla direzione della fotografia. Negli anni a seguire, la band, ancora alle prese con la sperimentazione di nuove suoni e soluzioni, un set up prettamente elettronico, pubblicano diverse cover su YouTube. Dopo un’attesa durata sei anni, ritornano con un nuovo singolo che porta con sé sonorità e idee nuove, frutto di ascolti e ricerche fatte nel corso di questa lunga pausa. Al momento sono impegnati in studio per preparare nuovi singoli che vedranno la luce in autunno, non è escluso la pubblicazione di un EP. Intanto il 3 agosto 2020, a fare da apripista, ci sarà “Out Today” che non è solo un singolo frutto di un momento storico singolare ma anche il ritorno e la rinascita di un progetto che ha tanto da dire.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con gli EIP per conoscerli meglio.



Ecco la nostra intervista:

– Come vi siete avvicinati alla Musica?

Forse userò una frase già sentita, ma è la musica che ha scelto noi. Noi abbiamo il dovere morale di rispettarla. Cerchiamo di impegnarci ogni giorno per dare il meglio, la musica è vita, la musica è sofferenza ma anche gioia e felicità.

– Da pochissimo è uscito il vostro nuovo singolo, come sta andando?

Anche se abbiamo diffuso solo l’audio per il momento, possiamo ritenerci soddisfatti di come sta andando. Il brano sta piacendo e stiamo ricevendo molti feedback positivi.

– Perchè vi chiamate EIP?

EIP è l’acronimo di Emily Is Pregnant. Emily è una sorta di alter ego al femminile, gravida di arte, di musica, poesia ed ispirazione, l’origine dei nostri brani.

– Quando uscirà il prossimo singolo?

Abbiamo diversi brani in cantiere, ma stiamo concentrando su un particolare, vedrà la luce questo autunno.

– Avevate pensato anche a un tour?

Al momento siamo alle prese con nuove produzioni, siamo stati assenti dalle scene diverso tempo, vogliamo produrre e pubblicare nuove canzoni, rielaborare vecchi brani che potevamo in giro un tempo. Non c’è ancora un quando ma presto torneremo a suonare live.

Grazie mille ragazzi e buon lavoro!

ASCOLTA “OUT TODAY”

https://spoti.fi/3a1n0rZ

https://bit.ly/2BYqW04