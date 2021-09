Intervista agli AmaroPargo in occasione dell’esordio “Supersexylover”

Gli AmaroPargo si formano nel 2020 per dare il via a un progetto di Federico Cittadini (chitarre e cori) e Marco Amaolo (voce solista) a cui poi si sono aggiunti Roberto Bisello (batteria e percussioni), Francesco Bartolozzi (basso) e Jacopo Barucchi (tastiera).

Definiscono la loro musica un pop rock a colori…a tratti scuri.

Nel 2021 pubblicano nei digital stores il loro primo singolo dal titolo Supersexylover.

Abbiamo fatto 4 chiacchiere con loro per conoscerli meglio.

Ecco la nostra intervista:

1) Da quanto tempo suonate insieme?

Marco: io e Fede (il chitarrista) suoniamo insieme da circa tredici anni in altre band. Con gli altri ugualmente ormai ci conosciamo da anni come musicisti e amici: gravitiamo tutti nel circuito locale in cover band e altri progetti. Gli AmaroPargo si sono formati nel 2020 per la necessitá di tirar fuori le nostre canzoni e la nostra musica.



2) Cosa ne pensate dell’attuale scena indipendente italiana?

Federico: qualcosa di buono c’ è sempre. Spesso si tende a denigrare la musica attuale. Io stesso tendo ad ascoltare piú la musica del passato, ma oggettivamente ci sono musicisti notevoli in giro e grandi belle idee. È anche vero che è il mercato a decidere il successo o meno di un prodotto e qui entrano in gioco le notevoli differenze tra le grandi produzioni e le piccole.

3) Secondo voi è possibile vivere di musica nel 2021?

Federico: Vivere della propria musica intesa come brani inediti senz’altro è complesso se non si è appoggiati dalle major. Vivere di musica facendo musica propria, suonando in cover band, insegnando, producendo, etc..quindi sbattendosi senza avere orari ne garanzie allora sì è possibile anche senza avere qualche santo in paradiso.





4) C’è qualche“collega” che stimate particolarmente?

Marco: beh tanti…

Federico: troppi!!

5) Progetti futuri?

Federico: in cantiere abbiamo già pronti altri singoli. Il prossimo probabilmente sarà una ballad: una storia d’ amore finita, un classico immortale…ahahah.

Marco: poi continuiamo con la promozione sul web ma non solo. Speriamo di incontrarci sul palco a breve!



Grazie mille!



ASCOLTA SUPERSEXYLOVER

https://song.link/s/7hgZlycCkV5QPKXTZ8OMDM