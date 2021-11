Intervista ad Alessandro Tolone in occasione dell’uscita di “Un Motivo” con Federica Tallinucci

Primo singolo in uscita, “UN MOTIVO” che anticipa il nuovo album interpretato dalla talentuosa FEDERICA TALLINUCCI, energica interprete con un timbro di voce particolarmente vellutato che si adatta a dolcezza e aggressività.

Scritto e suonato da ALESSANDRO TOLONE si colloca, come i precedenti, nel genere pop-rock che per caratteristiche della traccia pare riduttivo.

Abbiamo fatto 4 Chiacchiere con Alessandro Tolone per farci raccontare qualche dettaglio in più su questo suo nuovo progetto.

Ecco la nostra intervista:



1) Da quanto tempo suoni?

Ho iniziato nel 1993…eh si fra poco festeggio il trentennale!

Facciamo il punto: 12 album e circa 100 live alternando grandi soddisfazioni a periodi di riflessione per registrare.

Suonando davanti a 3000 persone ma anche a 3! 2 gruppi e un progetto solista che permane.

Tutti progetti inediti, mai una cover … è stato un bel viaggio!



2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Come sempre variegata e ricca di novità, bisogna avere la costanza di cercare e di sicuro si può trovare il capolavoro. La rete ci viene in aiuto nel senso che possiamo trovare qualsiasi cosa ma risulta difficile scremate tutto e selezionare secondo i propri gusti.

Ultimamente con le nuove tecnologie tutti sono in grado di fare musica nel bene e nel male …

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2021 – 2022?

Certo! Un artista emergente può farcela a patto che si pieghi agli standard del momento…si sono polemico… dovresti ripiegare sul genere trap o affini ma soprattutto avere tanti follower!

Secondo me siamo in un momento storico/musicale in cui la musica passa in secondo piano e contano l’immagine e i social.

Lo prova il fatto che in radio passano canzoni discutibili e male interpretate, ma funzionano e portano fatturato e quindi va bene così….

Purtroppo io sono vecchio stile per me conta solo la MUSICA !

4) C’è qualche “collega” che stimi particolarmente?

Vengo da una formazione classica e i miei ascolti negli anni si sono alternati tra pop/rock e prog anni 70 passando dalla mia passione: l’Opera.

Non trovo qualcuno in particolare a cui ispirarmi anche se stimo molti artisti italiani non proprio attuali, mi vengono in mente I timoria, Litfiba.

Non stimo particolarmente le nuove tendenze, rap,trap… anzi le considero un arte a sé.

5) Progetti futuri?

Mi piacerebbe continuare la collaborazione con Federica per altri progetti, con nuovi stimoli creativi per una leggera diversificazione delle mie canzoni.

Sono sempre alla ricerca di nuovi suoni e cerco sempre di migliorare la qualità tra un album e l’altro sia a livello compositivo che a livello di impatto sonoro.

Sto collaborando come arrangiatore con un gruppo prog strumentale, molto difficile, stimolante e ambizioso!





Grazie mille!



ASCOLTA UN MOTIVO

https://songwhip.com/alessandrotolone/un-motivo-extended-version

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/T67V2y8codA

CREDITS:

PRODUZIONE 2021 A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE.

MUSICHE E TESTI DI: ALESSANDRO TOLONE

INTERPRETAZIONE: FEDERICA TALLINUCCI

INCISIONI, MIX, MASTERING A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE.