Intervista a Sara Baroni con “5 More Days” il suo nuovo singolo

Esce “5 More Days”, secondo singolo della giovanissima e talentuosa artista Sara Baroni che propone un pop elegante e raffinato, dalla veste internazionale da classifica che denota già una profonda maturità artistica nonostante la sua giovane età. Il brano è sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Scopriamo news e curiosità in questa intervista!

Ciao Sara, perché il titolo “5 More Days”? Cosa si nasconde dietro la canzone?

Il significato in generale di questa canzone, è che essendo uno studente, è difficile bilanciare tra la scuola e la mia passione. Infatti, la scuola porta via molto del mio tempo, e quindi questa canzone “5 more days” e come se chiedessi di avere più tempo per le cose che mi piace fare.

Un sound che trasuda originalità e personalità, ma anche con molti riferimenti ai grandi del passato, quando la musica rappresentava ancora l’apice dell’espressione umana evolvendo e condizionando l’intera società. Quali i tuoi riferimenti artistici che hanno aiutato la tua ispirazione nella tua musica?

Quanto riguarda le parole della canzone, scrivo seguendo l’emozioni delle mie esperienze e direi che soprattutto scrivo canzoni quando sono preoccupata di qualcosa. Quanto riguarda l’arrangiamento della canzone, fatte del mio produttore, di solito prendo l’ispirazione dai miei artisti preferiti come, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, e Gracie Abrams.

Quali sono i tuoi obiettivi da voler raggiungere? Cosa ti aspetti da questo tuo nuovo percorso artistico e discografico?

Al momento, sto lavorando diversi progetti eccitanti, che non posso ancora condividere. Nonostante questo, la cosa più importante è di continuare a imparare di più sulla musica e come scrivere le canzoni, ovviamente cercando di divertimi.

Da dove nasce la tua passione per il canto?

Sin da quando ero piccola, mi è sempre piaciuta la musica e cantare, in particolare in macchina. Comunque, è stato solo quando io e la mia famiglia ci siamo spostati in Italia che la mia passione di canto è cresciuta. Da qui, la mia mamma mi ha trovato una insegnante di canto su Facebook e per vedere dove potevo arrivare. Questo, mi ha anche fatto scoprire un’altra passione quella di scrivere le canzoni.

L’ultima parola a te! Lasciaci un messaggio!

Il messaggio come dicono gli inglesi: “Go with the flow and let the time show!” (Segue il flusso e vedi cosa ti riserva il futuro).